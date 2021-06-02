В Париже левые радикалы сорвали церковную процессию в память о жертвах коммунаров

Левые радикалы сорвали 29 мая в Париже религиозную процессию, приуроченную к 150-летию расстрела коммунарами заложников. В ходе инцидента несколько участников крестного хода пострадали, передает Благовест-инфо.

Молитвенное шествие было организовано Парижской епархией в память о 50 католиках, которые по распоряжению Парижской коммуны были взяты в заложники в апреле 1871 года, а 26 мая – при наступлении на город версальцев (правительственных войск) – расстреляны.

36 погибших служили в гвардии и жандармерии, четверо были революционерами-бланкистами, которых заподозрили в работе на правительство. Оставшиеся десять человек были католическими священниками, в том числе монахами.

Двумя днями ранее, 24 мая 1871 года, была расстреляна еще одна группа заложников, среди которых был архиепископ Парижский Жорж Дарбуа.

Маршрут процессии, в которой приняли участие около 300 человек, пролегал от бывшей тюрьмы Рокетт, где содержались заложники и где был казнен архиепископ Дарбуа, до улицы Аксо, где расстреляли 50 человек. В 30-е годы прошлого века на месте казни была воздвигнута церковь Нотр-Дам-дез-Отаж (Богоматери Заложников). Участники крестного хода намеревались повторить путь тех, кого вели на расстрел.

Шествие началось в 17.15 у сквера Рокетт. Вскоре в адрес участников процессии стали раздаваться оскорбительные выкрики – в том числе старые лозунги французских антиклерикалов, пишет Cath.ch со ссылкой на La Croix.

«Наша процессия была, можно сказать, семейной: в ней принимали участие и дети, и пожилые люди, – рассказал член приходского совета Нотр-Дам-дез-Отаж по имени Юбер. – Поначалу всё это казалось даже забавным – словно мы перенеслись в XIX век».

Когда процессия подошла к кладбищу Пер-Лашез, левые радикалы с красными знаменами пошли за ними вслед, скандируя: «Долой версальцев!», «Все ненавидят версальцев!».

«Давление становилось все сильнее – рассказал Юбер. – Было все труднее молиться и петь. Некоторые из нас наивно пытались вступить в дискуссию с кричавшими – но тщетно».

Возле станции метро Менильмонтан в крестный ход полетели бутылки. Хлопая в ладоши, как футбольные болельщики, и скандируя: «Париж! Париж! Антифа́!», леваки набросились на участников процессии, вырывая у них из рук трехцветные флаги и церковные хоругви.

Hier soir, une procession (légale) organisée par @dioceseparis refaisait le chemin parcouru par des dizaines de prêtres, religieux et laïcs tués en haine de la foi pendant la Commune. Elle a été attaquée par quelques excités de l’extrême-gauche qui se la jouent petit Blanqui. pic.twitter.com/wt4eflCky8 — Jean-Pierre Denis (@jeanpierredenis) May 30, 2021

В социальных сетях были опубликованы кадры, на которых демонстранты, одетые в черное, толкают и бьют ногами участников крестного хода. По имеющимся сведениям, два пожилых католика были повалены на землю, одному из них впоследствии пришлось наложить швы на голову.

Поначалу на месте столкновения было всего двое полицейских, и только после шести вечера к ним на помощь приехали на мотоциклах спецназовцы.

Около церкви Нотр-Дам-де-ла-Круа несколько десятков радикалов преградили путь процессии, и ее участникам пришлось искать убежище внутри храма. После этого вспомогательный епископ Парижа Дени Жашье принял решение о том, что во избежание дальнейшего насилия верующие не будут пытаться пройти к месту расстрела заложников. Участники процессии молились внутри церкви до тех пор, пока прибывшие на место полицейские не смогли обеспечить их безопасный выход на улицу.

По словам организаторов шествия, ситуация накалилась из-за того, что в то же время и в том же месте проходила акция, устроенная почитателями Парижской коммуны. Ее участники планировали подойти к Стене коммунаров на кладбище Пер-Лашез.

На следующий день, 30 мая, архиепископ Парижский Мишель Опети совершил в церкви Нотр-Дам-дез-Отаж воскресную Мессу, в ходе которой выразил сожаление в связи с насилием, имевшим место накануне, сообщает CNA.

«Мы проповедуем Бога любви, но наша проповедь вызвала всплеск ненависти и гнева, – сказал в своем слове архиепископ. – Вчера вечером мы столкнулись с проявлением злобы, презрения и насилия». Прелат напомнил, что, по имеющимся свидетельствам, накануне казни заложники не отвечали ненавистью на ненависть, злобой на злобу».

30 мая министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен написал в своем твитттере: «Вчера в Париже католики в ходе процессии подверглись насилию со стороны ряда лиц. Свобода культа должна полностью соблюдаться в нашей стране».