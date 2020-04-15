В Пакистане Пасхальная Месса впервые в истории транслировалась по государственному телевидению

Впервые в истории в Пакистане пасхальная Месса транслировалась в прямом эфире по государственному телевидению. Такое решение было принято государственной телекомпанией PTV потому, что епископы закрыли храмы на пасхальные торжества, чтобы остановить распространение КОВИД-19. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Речь идет о беспрецедентном событии: обычно в этой стране с мусульманским большинством лишь сообщали новости о праздновании Пасхи и Рождества, но ни разу богослужения религиозного меньшинства не были показаны в прямом эфире. Напомним, что Папский фонд «Помощь Церкви в нужде» причисляет Пакистан к странам, где христиане подвергаются самым жестоким преследованиям.

Архиепископ Исламабада-Равалпинди монсеньор Джозеф Аршад, который совершил Пасхальную Мессу 12 апреля в Кафедральном соборе Святого Иосифа, в своей проповеди подчеркнул необходимость «соблюдать санитарно-гигиенические профилактические меры, предписанные экспертами, лидерами правительства и Церкви».

В начале апреля подобное решение принял и Центральный комитет Компартии Кубы, ответив на просьбу епископской конференции предоставить эфирное время на радио и телевидении для трансляции некоторых богослужений и проповедей иерархов во время Страстной недели. 5 и 12 апреля государственное телевидение транслировало Мессы из святилища Пресвятой Богородицы Милосердия в Эль-Кобре.