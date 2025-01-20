Папа поблагодарил посредников перемирия в Газе

После чтения молитвы Angelus Папа Франциск выразил благодарность всем посредникам, причастным к достижению соглашения о прекращении огня в Секторе Газа, а также призвал стороны соблюдать его и обеспечить поступление помощи в Газу. Передает русская служба Vatican News.

Папа выразил надежду, что «достигнутые договоренности будут немедленно соблюдаться сторонами и что все заложники смогут наконец вернуться домой и обнять своих близких». Заверив в своих молитвах о попавших в плен и об их семьях, Папа призвал ускорить доставку гуманитарной помощи жителям Газы, которые так остро в ней нуждаются.

«И израильтяне, и палестинцы нуждаются в обоснованной надежде: я верю, что политические власти обеих стран с помощью международного сообщества смогут найти правильное решение для двух государств, – продолжил Папа. – Пусть каждый сможет сказать: да — диалогу, да — примирению, да — миру. Давайте молиться об этом: о диалоге, примирении и мире».

Несколько дней назад было объявлено об освобождении группы заключенных из кубинских тюрем. «Это жест большой надежды, который воплощает одно из намерений этого Юбилейного года, – отметил Папа. — Я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы продолжим предпринимать инициативы такого рода, вселяющие уверенность в завтрашнем дне для конкретных людей и целых народов».

Приветствуя паломников, Святейший Отец призвал в эти дни, когда проходит Неделя молитв о единстве христиан, «не переставать взывать к Богу о драгоценном даре полного общения между всеми учениками Господа» и усердно молиться о мире в Украине, в Палестине, Израиле, Мьянме, о всех народах, страдающих от войны.