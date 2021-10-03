В ОЦАД прошла международная конференция, посвященная св. Амвросию Медиоланскому

В Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых Кирилла и Мефодия (ОЦАД) состоялась VII Международная патристическая конференция, посвященная теме «Святитель Амвросий Медиоланский и его богословское наследие». В числе ее участников были ведущие российские и зарубежные специалисты в области патристики и истории Древней Церкви. Конференция проходила в очно-дистанционном режиме, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

На первом пленарном заседании 30 сентября, открывшем работу конференции, с докладом на тему «Святитель Амвросий Медиоланский и его вклад в становление церковного учения о приснодевстве Богородицы» выступил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополит Волоколамский Иларион.

Затем прозвучали доклады иерарха Русской Зарубежной Церкви епископа Лондонского и Западно-Европейского Иринея, директора Института богословских исследований святых Кирилла и Афанасия Александрийских, и монсеньора Франческо Браски (Римско-Католическая Церковь), директора отдела славистики Амброзианской библиотеки в Милане.

В ходе последующих заседаний были рассмотрены биография и литературно-богословское наследие святителя Амвросия, его тринитарное богословие в историко-богословском контексте, вопросы экзегезы, авторитет этого отца Церкви в догматических вопросах, рецепция его богословского наследия в последующей христианской традиции. Отдельные доклады были посвящены святителю Амвросию и наследию античности, а также святителю Амвросию как учителю христианской нравственности и как церковному политику.

В субботу 2 октября, в последний день работы VII Международной патристической конференции, состоялась презентация издательского проекта Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета по переводу полного собрания сочинений святителя Амвросия Медиоланского.