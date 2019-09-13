В Омане освящен новый католический храм

Более тысячи человек приняли участие в гражданских церемониях и литургических торжествах, которые состоялись в субботу 7 и воскресенье 8 сентября в Султанате Оман по случаю открытия нового католического храма. Церковь посвящена святому Франциску Ксаверию, SJ, покровителю миссий, и находится Салале, главном городе мухафаза Дофар. Краеугольный камень под новый храм был заложен в феврале 2018 года; строительство было завершено всего за 18 месяцев. Церковь рассчитана на 600 мест, а также оснащена многоцелевым залом, рассчитанным на 400 человек. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В субботу 7 сентября в церемонии гражданской инаугурации приняли участие архиепископ Франсиско Монтесильо Падилья, Апостольский нунций в Йемене, Кувейте, Бахрейне, Объединённых Арабских Эмиратах и Катаре, а также Ахмед Хамис Масуд аль Бахри, директор Министерства по делам религии и религиозных учреждений Омана. На церемонии присутствовали епископ Пауль Хиндер и поместное духовенство.

В своём выступлении Ахмед Хамис Масуд аль-Бахри выразил радость в связи со строительством церкви, где священники, монашествующие и миряне смогут выполнять свою пастырскую работу на благо новых поколений. В свою очередь, архиепископ Падилья выразил благодарность от имени Католической Церкви султану Кабусу бен Саиду Аль Саиду, который выдал все необходимые разрешения на строительство храма. Гражданские власти страны, подчеркнул нунций, проявили доброжелательность, выходя навстречу духовным ожиданиям народа, и продемонстрировали всему миру, что «именно благодаря религиозной терпимости и взятым обязательствам по её сохранению Оман живёт в условиях мира».

Обращаясь к верующим, Высокопреосвященный Падилья предложил всем увидеть в новой церкви знамение того, что «Бог всегда идёт рядом с нами в хорошие и плохие времена, даже если на наши молитвы Он не отвечает сразу». Епископ Пауль Хиндер, со своей стороны, выразил благодарность рабочим, которые так быстро построили новый храм, и напомнил, что на всех Святых Мессах в Омане всегда возносятся молитвы о благе страны.

В 1979 году султан Кабус бен Саид пожертвовал земельный участок под строительство первой церкви в Салале. В 1981 году в этом храме был открыт экуменический центр, посвящённый Трём волхвам. Это посвящение напоминает о библейской традиции, согласно которой один из трёх восточных мудрецов, поклонившийся Младенцу Иисусу в Вифлееме, прибыл из региона современного Омана, который с древних времен славился производством ладана и мирры.

В воскресенье 8 сентября в Салале прошла церемония освящения церкви Святого Франциска Ксаверия; торжественную Святую Мессу в новом храме возглавил епископ Пауль Хиндер.

В Султанате Оман, мусульманском государстве Ближнего Востока с населением в три с половиной миллиона человек, проживает порядка 60.000 католиков, верных пяти приходов, два из которых находятся в столице страны Маскате, два в Салале и один — в Сохаре.