В новосибирском Приходе францисканцев и Католической школе прошел традиционный карнавал с блинами (+ ФОТО)

19 февраля в новосибирском приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии после главной воскресной Мессы, которую отслужил отец Коррадо Трабукки, OFM, на улице во дворе храма состоялся импровизированный карнавал-гуляние, который ежегодно предваряет начало Великого Поста.

Каждый год приходская община францисканцев празднует «жирную неделю» – традиционное время подготовки к Великому Посту, самому длинному и суровому в уставной жизни Церкви. В этом году он наступит в ближайшую, («пепельную») среду 22 февраля и подарит нам особое благодатное время покаяния и очищения. А перед Пепельной средой, пока ещё есть время для беззаботности и веселья, верные и их пастыри пользуются моментом, чтобы все члены общины смогли почувствовать свою идентичность, действительную общность, разделить друг с другом горячий восторг и сердечную радость.

Прихожане, сестры и клир водили хоровод, танцевали, играли, перетягивали канат и угощались традиционными для России масличными блинами, за что администрация прихода выражает сердечную благодарность всем, кто приготовил для праздника эти и другие угощения.

А в понедельник 20 февраля, учащиеся Католической школы г. Новосибирска также вышли на уличное гулянье с играми, хороводами, перетягиванием каната, и все это происходило под музыкальное сопровождение. Ребята весело «провожали зиму и звали в гости весну» — было место танцам, песням, шуткам и отличному настроению. После активного отдыха на улице дети пошли на общую молитву. А далее в школьной столовой их ждало обязательное угощение — красивые румяные блинчики.

По информации Оксаны Кондратьевой