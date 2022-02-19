В Новосибирске простились с диаконом Владимиром Дегтяревым

19 февраля 2022 года в Кафедральном соборе Преображения Господня была отслужена заупокойная Месса по почившему диакону Владимиру Дегтяреву, после которой его похоронили на Католическом кладбище Новосибирска.

Отец Владимир скончался утром 17 февраля во сне от сердечного приступа. Смерть его застала после продолжительной болезни на 64-м году жизни. Являясь первым в истории новой России постоянным диаконом Католической Церкви, с 2009 года и до самого последнего своего дня он нес служение главного редактора информационного издания Преображенской епархии.

Свои соболезнования в связи с кончиной выразил председатель Конференции католических епископов России, Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци. В письме на имя Ординария Преображенской епархии в Новосибирске епископа Иосифа Верта он, в частности, отметил: «Отец Владимир внес большой вклад в возрождение Католической Церкви в России. Почти четверть века назад он стал первым из россиян, кто отозвался на призвание посвятить себя служению Богу и Церкви в сане постоянного диакона, сочетая его с семейной жизнью. Много лет он отдал служению благовестия в средствах массовой информации, и возглавляемая им «Сибирская католическая газета» для множества людей стала источником надежной информации о жизни Церкви и в Преображенской епархии, и по всему миру. И, конечно, средоточием его жизни была литургия, в которой он встречал живого Христа».

Владимир Валерьевич Дегтярев родился 24 марта 1958 года.

В 1981 году он окончил Томский государственный университет. В 1990-е годы, будучи активистом томского католического прихода Покрова Богородицы, Владимир познакомился с только что назначенным Апостольским администратором Сибири и Дальнего Востока епископом Иосифом Вертом, который, по словам самого отца Владимира, «раскрыл пред ним неожиданную перспективу – стать постоянным диаконом».

По благословению Преосвященного Иосифа Верта будущий клирик в течение пяти лет изучал богословие в Люблинском католическом университете. Затем около двух лет проходил приходскую практику. 7 августа 1999 года в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске Владыка Иосиф Верт совершил поставление Владимира Дегтярева во диаконы. На рукоположении присутствовали все епископы России, а также бывший Апостольский нунций в Москве архиепископ Джон Буковский.

И вот по прошествии 22-х с небольшим лет в том же самом Кафедральном соборе община верных провожала в последний путь самого известного российского католического диакона. Как сказал Епископ Иосиф Верт, возглавивший эту заупокойную Мессу, диакон Владимир часто сопровождал его как епископа на литургической службе, «а сегодня мы совершаем эту Литургию о нём. И просим у Господа Бога, чтобы Он благословил новопреставленного, чтобы Он принял его душу в Небесные обители».

Позже, в финале богослужения Преосвященный Иосиф Верт также напомнил основной послужной список почившего диакона – он оказался очень солидный и разнообразный. Начал церковное служение отец Владимир в Томске, но вскоре Правящий Архиерей пригласил его в Новосибирск, в центр Епархии, сознавая, что для единственного постоянного диакона будет много работы на епархиальном уровне. Владыка отметил, что несколько лет отец диакон по заданию Института Св. Фомы в сотрудничестве с иезуитами готовил очень серьезные Катехитические материалы, которые и сегодня не потеряли своей актуальности, ведь ими до сих пор пользуются как катехизаторы, так и семинаристы, готовящиеся к принятию священства. Несколько лет он был директором Школы катехизаторов Преображенской епархии и готовил для этого курса материалы, принимал экзамены, выпускал первых катехизаторов в жизнь. На протяжении всего времени диакон Владимир преподавал в Новосибирской Предсеминарии. Им были переведены на русский язык несколько серьезных книг и множество статей. Но более всего почивший диакон известен через руководство «Сибирской католической газетой».

— Скорбь о смерти мужа, отца, нашего друга, диакона наложила такую печать на нашу встречу. И всё-таки, если мы имеем живую веру в Вечную Жизнь, то мы сейчас верим в то, что диакон Владимир в руках Божьих. Мы молимся о нём, как учит Церковь, и этим самым мы сопровождаем его на пути к полному Блаженству, к полному единству с Богом, но ведь он уже сейчас в Его руках. И сейчас мы совершали Святую литургию, которая вообще-то является лишь подражанием той Небесной Вечной Пасхальной Литургии и Трапезы, к которой – мы верим – скоро приобщится и умерший диакон Владимир. Именно поэтому у нас гораздо больше причин сегодня для спокойствия, уверенности и, можно даже сказать, для радости! Будем вспоминать его и в сегодняшних наших молитвах, но и потом. Все, а особенно самые близкие люди будут уповать на эту строчку — «Верую в общение святых», которая говорит нам всем, что наше общение не заканчивается в рамках лишь земной жизни. Оно продолжается дальше, только поднимаясь на более высокий уровень, — отметил в конце Владыка Иосиф.

Фото священника Янеза Севера SJ:



и Сибирского католического телевидения «Кана»: