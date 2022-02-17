Архиепископ Павел Пецци выразил соболезнования в связи с кончиной диакона Владимира Дегтярева

Архиепископ Павел Пецци выразил соболезнования в связи с кончиной диакона Владимира Дегтярева

Февраль 17, 2022

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