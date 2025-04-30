В Новосибирске прошёл пасхальный концерт приходских хоров (+ ФОТО)

25 апреля в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске состоялся концерт в рамках Пасхального фестиваля приходских хоров «Да ликуют сонмы ангелов!».

В концерте принимали участие три коллектива Преображенской епархии — хор «Magis» Храма Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии в Кемерово, руководитель Анастасия Бажина; хор Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Томске, руководитель Дмитрий Ушаков и вокальный ансамбль «Soli Deo Gloria» Кафедрального собора Преображения Господня в Новосибирске, руководитель Валерия Беляевскова.

На концерте прозвучали произведения как католической, так и православной духовной музыки, а также духовные песни народов мира, среди которых — польская Песня «Pieśń Monarsze Wiecznemu» («Песнь Вечному Царю») XVI века, Комитас, армянский шаракан «Sirt im sasani» («Моё сердце потрясено, оно — в ужасе из-за Иуды») XIII века, Еврейские песни «Шалом алейхем» — «Мир вам» и «Хава нагила» — «Давайте радоваться» и др.

Дмитрий Ушаков, органист из Томска сыграл композицию Иоганна Себастьяна Баха «Пассакалия до минор», которую посвятили новопреставленному Папе Франциску.

Завершился концерт юбилейным гимном 2025 года «Паломники Надежды» в исполнении трёх хоров.

Слушатели были в полном восторге от исполнительского мастерства участников концерта и, несмотря на позднее время его завершения, долго и бурно благодарили музыкантов.



Лина Городецкая,

Руководитель творческих проектов Культурного центра «Иниго»