В Новосибирске открылась выставка из собрания музея имени Андрея Рублева

Выставка «История русской святости» из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась в Новосибирском художественном музее. Она будет работать до 21 мая, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полпредства в Сибирском федеральном округе.

«История русской святости» — масштабный выставочный проект, в который вошло более 120 произведений русского церковного искусства XVI — начала XX века из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Москва. В их числе иконы, гравюры, предметы декоративно-прикладного искусства.

Выставка организована аппаратом полномочного представителя президента России в СФО совместно с Минкультуры РФ и Центральным музеем древнерусской культуры. Представленное собрание относится к одним из самых известных в России. Экспозиция посвящена образам русских святых, прославившихся своими духовными подвигами — от равноапостольного князя Владимира Святославича, принявшего христианскую веру и крестившего Русь в X веке, до преподобного Серафима Саровского, канонизированного в 1903 году при последнем русском императоре Николае II.

Как отметили в художественном музее, выставка дает целостное представление о разнообразии русской иконографии.

Новосибирский государственный художественный музей был открыт в 1958 году. Сейчас в фондах музея хранятся более 12 тыс. произведений русской и западноевропейской живописи, графики, скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства XVI-ХХI веков, значительная часть которых представлена в постоянной экспозиции. Ежегодно в музее проходят около 80 выставок классического и современного искусства из российских и зарубежных музейных, корпоративных и частных собраний.