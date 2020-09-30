В Новосибирске две сестры-елизаветки отметили юбилейные годовщины своего обручения со Христом

В Новосибирске две сестры-елизаветки отметили юбилейные годовщины своего обручения со Христом

Сентябрь 30, 2020

В минувшее воскресенье новосибирская община Конгрегации Сестёр Святой Елизаветы тепло помолилась о двух монахинях, которые отметили личные обетов посвященной Богу жизни.

Подробности об этом событии для читателей «Сибирской католической газеты» сообщила с. Дарья Рассказова, CSSE:

— 27 сентября мы отметили золотой и серебряный юбилей двух наших дорогих сестёр. «Золотой» был у сестры Александры Вайс, CSSE – исполнилось 50 лет с момента принесения ею первых монашеских обетов. И «серебряный» – 25 лет – у сестры Ёзуэлы Ласковской, CSSE.

По этому случаю во францисканском приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы была торжественно отслужена Святая Месса, которую возглавил Ординарий Преображенской епархии Владыка . Ему сослужили настоятель Крестовоздвиженской обители францисканцев в Новосибирске о. Коррадо Трабукки, OFM, и настоятель церковного прихода о. Виталий Костюк, OFM.

Очень хорошую проповедь после чтения Слова Божия сказал отец Коррадо, подчеркнув в ней огромное значение посвященной Богу жизни в Церкви и за ее пределами, а также поблагодарив сестёр за их служение на сибирской земле. А в конце литургии Правящий Епископ вручил каждой из сестер особое благословение от Папы Франциска, переданное Генеральной Настоятельницей Сестер св. Елизаветы: существует такая традиция – просить благословение Папы Римского для юбилярш. При этом Владыка Иосиф Верт зачитал оба текста Святейшего Отца, как его «непосредственный заместитель и представитель» во вверенной ему Епархии: по-немецки — для сестры Александры и по-польски — для сестры Ёзуэлы.

Сестра , CSSE, которая отметила 50-летний юбилей монашеских обетов, приехала в 27 лет назад из Германии. Она оказалась в числе первых сестер Ордена св. Елизаветы на наших Сибирских просторах. Работала много лет (и продолжает до сих пор, но уже как волонтёр) в благотворительной организации «» в Западной Сибири, которая входит в международную конфедерацию Caritas Internationalis. Долгое время сестра Александра была директором Новосибирского отделения «». Несколько лет она работала в Пастырском центре «Вифлеем» и принимала участие ещё в строительстве этого комплекса в с. Мочище под Новосибирском. И, конечно же, служила в левобережном приходе у францисканцев при храме, особенно в то время, когда здесь была очень большая община бабушек-немок. В ту пору они с отцом Коррадо Трабукки самоотверженно их окормляли.

И «серебрянная юбилярша» сестра , CSSE. Она приехала сюда совсем молоденькая в 2000 году, то есть 20 лет назад, сразу после принесения вечных обетов. Работала сестра Ёзуэла в новосибирском Приюте св. Николая до самого его закрытия. Там её послушание было в ясельной группе, поэтому она воспитала практически всех малышей из приюта. Сейчас она является руководителем одного из проектов «Каритас Преображенской Епархии в Новосибирске» детского клуба «Нарния», который работает с детьми мигрантов. Поэтому можно немного шутя сказать, что сестра Ёзуэла знает теперь всё о таджиках, узбеках, киргизах и так далее.

Обе сестры планирую продолжать свое служение и дальше. Они безумно любят Сибирь. И, по их собственному признанию, счастливы здесь, с нами!

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