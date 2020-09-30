В Новосибирске две сестры-елизаветки отметили юбилейные годовщины своего обручения со Христом

В минувшее воскресенье новосибирская община Конгрегации Сестёр Святой Елизаветы тепло помолилась о двух монахинях, которые отметили личные юбилеи обетов посвященной Богу жизни.

Подробности об этом событии для читателей «Сибирской католической газеты» сообщила с. Дарья Рассказова, CSSE:

— 27 сентября мы отметили золотой и серебряный юбилей двух наших дорогих сестёр. «Золотой» был у сестры Александры Вайс, CSSE – исполнилось 50 лет с момента принесения ею первых монашеских обетов. И «серебряный» – 25 лет – у сестры Ёзуэлы Ласковской, CSSE.

По этому случаю во францисканском приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы была торжественно отслужена Святая Месса, которую возглавил Ординарий Преображенской епархии Владыка Иосиф Верт. Ему сослужили настоятель Крестовоздвиженской обители францисканцев в Новосибирске о. Коррадо Трабукки, OFM, и настоятель церковного прихода о. Виталий Костюк, OFM.

Очень хорошую проповедь после чтения Слова Божия сказал отец Коррадо, подчеркнув в ней огромное значение посвященной Богу жизни в Церкви и за ее пределами, а также поблагодарив сестёр за их служение на сибирской земле. А в конце литургии Правящий Епископ вручил каждой из сестер особое благословение от Папы Франциска, переданное Генеральной Настоятельницей Сестер св. Елизаветы: существует такая традиция – просить благословение Папы Римского для юбилярш. При этом Владыка Иосиф Верт зачитал оба текста Святейшего Отца, как его «непосредственный заместитель и представитель» во вверенной ему Епархии: по-немецки — для сестры Александры и по-польски — для сестры Ёзуэлы.

Сестра Александра Вайс, CSSE, которая отметила 50-летний юбилей монашеских обетов, приехала в Сибирь 27 лет назад из Германии. Она оказалась в числе первых сестер Ордена св. Елизаветы на наших Сибирских просторах. Работала много лет (и продолжает до сих пор, но уже как волонтёр) в благотворительной организации «Каритас» в Западной Сибири, которая входит в международную конфедерацию Caritas Internationalis. Долгое время сестра Александра была директором Новосибирского отделения «Каритас». Несколько лет она работала в Пастырском центре «Вифлеем» и принимала участие ещё в строительстве этого комплекса в с. Мочище под Новосибирском. И, конечно же, служила в левобережном приходе у францисканцев при храме, особенно в то время, когда здесь была очень большая община бабушек-немок. В ту пору они с отцом Коррадо Трабукки самоотверженно их окормляли.

И «серебрянная юбилярша» сестра Ёзуэла Ласковска, CSSE. Она приехала сюда совсем молоденькая в 2000 году, то есть 20 лет назад, сразу после принесения вечных обетов. Работала сестра Ёзуэла в новосибирском Приюте св. Николая до самого его закрытия. Там её послушание было в ясельной группе, поэтому она воспитала практически всех малышей из приюта. Сейчас она является руководителем одного из проектов «Каритас Преображенской Епархии в Новосибирске» детского клуба «Нарния», который работает с детьми мигрантов. Поэтому можно немного шутя сказать, что сестра Ёзуэла знает теперь всё о таджиках, узбеках, киргизах и так далее.

Обе сестры планирую продолжать свое служение и дальше. Они безумно любят Сибирь. И, по их собственному признанию, счастливы здесь, с нами!