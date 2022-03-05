В Новосибирске будет освящен новый храмовый образ святого Игнатия Лойолы

В воскресенье 13 марта 2022 года в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске состоится церемония освящения нового храмового образа св. Игнатия Лойолы.

Данное изображение является копией известной картины Питера Пауля Рубенса, которую художник написал 400 лет назад (в 1622 году) специально к канонизации святого.

Копия полотна Рубенса, которая будет освящена в Новосибирске, написана красноярским художником Владимиром Бычинским (также ранее он стал автором копии алтарного образа для главного католического храма столицы Сибири по картине Рафаэля “Преображение Господне”).

Освящение состоится 13 марта во время воскресной Св. Мессы в 11:00.

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400 лет назад – 12 марта 1622 года – св. Игнатий Лойола и св. Франциск Ксаверий были причислены к лику святых вместе со св. Терезой Авильской, Филлипом Нери и св. Исидором.

20 мая 2021 года “Общество Иисуса” начало отмечать Юбилейный год – 500 лет со дня ранения св. Игнатия, когда он начал свой путь обращения. Юбилейные игнацианские торжества завершатся 31 июля 2022 года в день памяти св. Игнатия.

Также напоминаем, что 13 марта 2013 года – день избрания Папы Римского Франциска. Поэтому будем с благодарностью молиться за него и его миссию.