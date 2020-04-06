В новом издании «Annuario Pontificio» Папе Франциску оставлен титул Епископа Рима, а все прочие титулы названы «историческими»

Титулы, которые на протяжении многих столетий носили Римские Папы, опущены в последнем издании «Annuario Pontificio» («Папского ежегодника») – официального статистического справочника Католической Церкви, издаваемого раз в год Ватиканом. Если до сих пор в этом издании Папа упоминался как «Викарий Христа, Преемник Князя Апостолов, Верховный Первосвященник Вселенской Церкви, Великий Понтифик, Примас Италии, архиепископ и митрополит Римской провинции, суверен Государства-Города Ватикан, Раб рабов Божьих», то в последнем «Annuario Pontificio» обозначены только его фамилия и имена, полученные при Крещении: Хорхе Марио Бергольо. Вышеупомянутые титулы также приводятся – но в сноске внизу страницы в качестве исторической справки. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

Как пишет немецкий католический еженедельник «Tagespost», читатели «Annuario» сразу поняли, что новый вариант титулования был опубликован по личному указанию нынешнего Папы, который и ранее постепенно отказывался от внешних атрибутов величия Римских Понтификов. Многие из тех, кто заметил это изменение, расценили его как знак смирения Франциска, однако нашелся и решительный критик отказа Папы от пышных титулов – префект Конгрегации вероучения на покое кардинал Герхард Людвиг Мюллер. На страницах того же «Tagespost» он назвал новую редакцию «богословским варварством». По его мнению, титул «Викарий Христа» имеет догматическое значение. Такое наименование восходит непосредственно к Евангелиям, согласно которым Христос даровал апостолу Петру верховную власть в Церкви, считает кардинал Мюллер.

«К богословскому дилетантизму составителей статистического справочника можно относиться лишь с большой долей юмора и иронии – хотя эти изменения будут приветствовать как знак великого смирения заинтересованные лица, полные лицемерия», – заявил Мюллер. Говоря о титуле «Раб рабов Божиих», также помещенном в «историческую сноску» в конце страницы, кардинал Мюллер напомнил, что он был введен в употребление святым Папой Григорием Великим (в восточной традиции – «Двоесловом», годы понтификата – 590-604 гг.), который таким образом пытался подчеркнуть жертвенный характер служения Римских Пап на фоне претензий на власть Вселенских Патриархов Константинополя.

Те, что считает титулы Папы, которые он носил веками, всего лишь «историческим фактом», проявляют «богословское варварство», считает глава Конгрегации вероучения на покое. Напротив, они свидетельствуют о сущности Примата Петра, установленного самим Христом, убежден кардинал Мюллер.