В Никарагуа закрыт католический университет во имя Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы

Университет при архиепархии Манагуа отвечал за философскую и богословскую подготовку студентов-семинаристов. Согласно правовому обоснованию, он был закрыт в связи с «добровольным роспуском», передает Vatican News.

18 мая никарагуанские СМИ сообщили об упразднении в стране ещё одного католического высшего учебного заведения – университета во имя Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы (Inmaculada Concepción) архиепархии Манагуа (UCICAM). Решение министерства внутренних дел основывалось на «добровольном роспуске» столичного вуза.

За последний год власти Никарагуа закрыли подобным «добровольным» образом 17 других частных университетов; оппоненты рассматривают это как способ давления на противников.

Католический университет во имя Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы, открытый в 2011 году, служил учебным центром для семинаристов из различных поместных Церквей Центральной Америки, отвечая за их подготовку в области философии и богословия. Епархиальный вуз располагался в тех же помещениях, что и Высшая духовная семинария La Purísima в Манагуа.

С февраля этого года в никарагуанской тюрьме находится епископ Матагальпы монсеньор Роландо Альварес, лишённый гражданства и приговорённый к 26 годам лишения свободы. Святейший Престол не имеет дипломатического представительства в Никарагуа с тех пор, как его официальный представитель монсеньор Марсель Диуф покинул страну 17 марта по настоянию правительства.

В докладе Государственного департамента США о свободе вероисповедания за 2022 год, опубликованном на прошлой неделе, отмечается, что «отсутствие прозрачности со стороны судебных органов способствует неопределённости вокруг задержания епископа Альвареса». Кроме того, в докладе упоминаются факты задержаний, ссылок и словесных нападок на священников и епископов, которых называют «преступниками» и «заговорщиками» и обвиняют в «подстрекательстве к насилию».