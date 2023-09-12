В Нигерии террористы заживо сожгли католического семинариста

В Нигерии террористы, предположительно связанные с группировкой Фулани, сожгли заживо 25-летнего студента католической семинарии в результате неудавшейся попытки похищения приходского священника, сообщает «Седмица» со ссылкой на Morning Star News.

Около 8 часов вечера 7 сентября боевики совершили нападение на дом приходского священника католической церкви Св. Рафаила в Фадан-Камантане, штат Кадуна. Террористы не смогли проникнуть в дом священника, которого они пытались похитить, поэтому они решили поджечь здание.

Священнику Эммануэлю Около и его помощнику удалось спастись, но в результате пожара погиб студент семинарии Нааман Данлами.

«Бандиты устроили серию похищений людей», — сказал в интервью священник Уильям Каура Абба, преподаватель семинарии Св. Альберта, в которой учился Данлами. – «Они подожгли дом приходского священника в результате неудачной попытки похищения. Два священника смогли спастись из горящего дома, но семинарист. Нааман Данлами оказался в ловушке. Он умер от удушья и получил серьезные ожоги. Да упокоит Господь душу этого мученика».

Житель района Эндрю Тимоти сообщил в интервью Morning Star News, что останки Данлами были найдены внутри сгоревшего здания и доставлены в морг.

Джозеф Джон Хаяб, председатель Христианской ассоциации Нигерии (CAN) посетовал на отсутствие безопасности для христианской общины штата Кадуна.

«Печально, что убийства и похищения христиан продолжаются, несмотря на наши призывы обращения к правительству Нигерии принять меры для прекращения этих нападений», — сказал Хаяб.

По данным фонда «Kirche in Not», в 2022 году в Нигерии были убиты четыре католических священника и 28 похищены, а в 2023 году было похищено 14 католических священнослужителей. 23 августа 2023 г. был застрелен Джереми Маяу, 61-летний пастор баптистской церкви Тавалиу в миссии Унгван, город Куджама в округе Чикун, штат Кадуна. 3 августа 2023 г. в приходе Святого Луки в городе Гиедна, штат Нигер, были похищены католический священник Пол Саного и семинарист Мельхиор Доминик Махинини.