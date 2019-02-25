В нидерландском Утрехте выставили на продажу здание католического Кафедрального собора

Из-за низкой посещаемости и отсутствия средств на содержание исторического здания в нидерландском городе Утрехт выставили на продажу здание католического Кафедрального собора. Прихожане подготовили петицию, чтобы приостановить продажу храма Св. Екатерины в Утрехте, сообщает Седмица со ссылкой на Catholic Herald.

Наиболее вероятным потенциальным покупателем здания собора является «Museum Catharijne Convent» — бывший монастырь Св. Екатерины, который ранее превратили в галерею религиозного искусства, теперь к нему может добавиться и здание церкви. Группа прихожан, которые считают, что существует некоторая вероятность того, что количество католиков в городе всё же со временем возрастет, организовали онлайн-петицию. В настоящее время она уже набрала 1655 голосов. «Закрытие Кафедрального собора таким образом может устранить видимое присутствие католицизма в городе, что приведет к тому, что община не будет развиваться в будущем», — говорится в петиции.

Храм Св. Екатерины был построен как церковь кармелитского монастыря на рубеже XV — XVI веков. После Нидерландской революции и протестантской Реформации храм был передан кальвинистам. Его вернули Католической Церкви в XIX веке, а Кафедральным он стал в 1853 году после восстановления католической архиепархии Утрехта. Если храм Св. Екатерины продадут, то епископскую кафедру перенесут или в приход Св. Августина в Утрехте, или в католический храм в Апельдорне, который расположен в 40 милях от Утрехта. В таком случае это будет первый случай в истории Католической Церкви в Голландии, когда епископскую кафедру перенесут из-за нехватки средств или низкой посещаемости служб.

При всём этом количество католиков в Утрехте весьма значительно — в 1980 году оно составляло 942 тысяч человек, а уже к 2014 году упало до 750 тысяч. К 2017 году численность католиков в городе немного выросла и составляет 754 000 человек.