В Мюнхене проходит выставка «Пфиртский алтарь мастерской Лукаса Кранаха»

«Пфиртский алтарь», созданный в мастерской знаменитого немецкого художника эпохи Ренессанса Лукаса Кранаха Старшего, выставлен в Старой Пинакотеке Мюнхена после масштабной реставрации, завершившейся в 2018 году. Об этом сообщает Седмица со ссылкой на artisnext.net и официальный сайт музея.

На шести панелях «Пфиртского алтаря» изображены шесть святых: Маврикий, Мария Магдалена, Мартин, Эразм, Урсула и Стефан.

Алтарь был создан между 1526 и 1530 годами неизвестным мастером из мастерской Лукаса Кранаха Старшего для кафедрального собора в Галле по заказу кардинала Альбрехта Бранденбургского. Кардинал поручил Лукасу Кранаху и работникам его мастерской написать в течение пяти лет 16 алтарей, состоявших в общей сложности из 142 картин. Этот заказ считается самым крупным заказом в истории немецкого искусства.

Во время Реформации все эти алтари были перенесены из Галле в епархию Майнца, в Ашаффенбург, где многие из них находятся по сей день.

«Пфиртский алтарь» будет выставлен в Старой Пинакотеке Мюнхена вместе с фрагментом алтаря с изображением святых Маврикия и Эразма работы Маттиаса Грюневальда и «Портретом кардинала Альбрехта Бранденбургского перед Распятием» кисти Лукаса Кранаха, самыми известными произведениями этого музея.

Фактически, выставка посвящена кардиналу Альбрехту Бранденбургскому (1490–1545 гг.), архиепископу Магдебургскому и Майнцскому, курфюрсту и архиканцлеру Священной Римской империи, администратору Хальберштадтского архиепископства и до назначения (1518 год) кардиналом маркграфу Бранденбургской марки (вместе со своим старшим братом Иоахимом). Все три представленные на выставке работы так или иначе связаны с Альбрехтом Бранденбургским: это либо его портрет, либо изображение св. Эразма, покровителя рода Гогенцоллернов, к которому принадлежал кардинал.

Элементы «Пфиртского алтаря» позднее были прикреплены к написанной самим Лукасом Кранахом в 1524 году центральной панели «Оплакивание Христа Девой Марией и Иоанном». В таком виде Алтарь был подарен последним курфюрстом Майнцским архиепископом Карлом Теодором фон Дальбергом в 1808 году баронессе Франциске фон Пфирт (по фамилии которой алтарь и получил свое название), которая затем пожертвовала его Фрайбургскому кафедральному собору. Сейчас «Пфиртский алтарь» находится в собрании Музея августинцев города Фрайбурга.

Почти 300 картин из Государственной галереи в Ашаффенбурге в настоящее время находятся в Мюнхене и реставрируются в Институте Дёрнера, пока в замке Йоханнесбург (XVII в.), внутри которого расположена галерея, ведутся реставрационные работы. С 2022 произведения искусства будут возвращены в замок, к слову, служивший восточной резиденцией Майнцских архиепископов. Именно в замок Йоханнесбург, спасаясь от Реформации, перебрался из своей резиденции в Галле кардинал Альбрехт Бранденбургский.