В Мозамбике убита католическая монахиня

В Чипене на севере Мозамбика в результате вооруженного нападения на миссионерскую комбонианскую общину убита итальянская монахиня Мария Де Коппи, сообщает русская служба Vatican News.

84-летняя миссионерка, находившаяся в стране с 1963 года, убита выстрелом из пистолета. Двум священникам – дону Лоренцо Барро и дону Лорису Виньянделю – удалось спастись вместе с другими двумя монахинями.

Группа вооруженных людей приблизилась к миссионерскому центру за сутки до нападения, однако оставалась по ту сторону реки Лурио, по которой проходит естественная граница с провинцией Кабу-Делгаду.

На протяжении нескольких месяцев этот регион является ареной насилия со стороны повстанцев.

Ночью накануне нападения боевики подожгли структуры миссионерского центра, в том числе приходские помещения, дормиторий и недавно построенный компьютерный зал, оставив нетронутыми комнаты, где находились миссионеры. Выстрел настиг сестру Марию, по-видимому, в то время, когда она выходила из приходских помещений.

«Мы молимся о вечном упокоении для нашей сестры, — прокомментировала печальную новость Энца Карини, генеральный секретарь миссионерок-комбонианок. – Не сомневаюсь, что она будет заступницей для мозамбикского народа, ходатайствуя о мире в этой стране, которую так любила».