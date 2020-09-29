В Москве вводят двухнедельные школьные каникулы с 5 октября из-за коронавируса

В Москве увеличили продолжительность осенних каникул для школьников до двух недель. Это связано с сезоном простудных заболеваний и ростом случаев заражения коронавирусом, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Каникулы во всех школах Москвы продлятся с 5 по 18 октября. Также на две недели приостановят работу учреждений дополнительного образования и детских досуговых организаций, находящихся в ведении столичного правительства. Детские сады продолжат работать по обычному графику.

Собянин попросил родителей разъяснить школьникам, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче, а гулять – во дворе или ближайшем парке. Он призвал не посещать торговые центры и не кататься на общественном транспорте для развлечения.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендовано без необходимости не выходить из дома, временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Работающим гражданам этих категорий рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск. При этом прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются.

Кроме того, руководителей предприятий просят перевести своих сотрудников на дистанционный формат работы, обеспечить строгое соблюдение противоэпидемических мер на рабочих местах.

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В Новосибирской области внеплановые подобные каникулы пока не планируются. Точечно отправляют на карантин классы в школах и некоторые вузы.