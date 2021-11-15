В Москве совершили Святую Мессу в честь 30-летия служения священнического братства св. Карла Борромео в России

11 ноября в московском Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии архиепископ Павел Пецци отслужил благодарственную Мессу за 30 лет служения священнического братства св. Карла Борромео в России.

Архиепископ-митрополит, возглавивший торжественное богослужение, как известно, сам является членом этого братства (FSCB), связанного с движением Comunione e Liberazione.

В свою очередь, генеральный викарий свящ. Кирилл Горбунов поблагодарил Высокопреосвященного Владыку за оказанную ему честь произнести проповедь. Он заметил, что трудно представить себе Карла Борромео нашим современником ввиду неординарности личности святого. «Племянник Папы, в 21 год он уже доктор церковного и светского права, в 22 – фактически государственный секретарь Святого Престола, в 27 лет – Архиепископ Милана. Он умер в 46 лет, истощенный трудами». В современном мире всего 1% епископов имеют возраст 46 лет и младше. Но, с другой стороны, образ Карла Борромео нам очень близок, особенно в нынешних условиях пандемии Covid-19.

Отец Кирилл отметил, что святой Карл является для нас «примером здравого отношения и абсолютного доверия к Богу в том, что касается веры, и доверия к медицине в том, что касается вопросов здоровья». Тогда, в 1576 году, когда эпидемия чумы унесла практически треть населения Милана, именно Архиепископ Карл взял на себя заботу о больных и бедных, фактически организовав систему здравоохранения и социальной защиты. Святой Карл и по сей день являет для нас пример разумного сочетания осторожности с милосердной любовью и самопожертвованием.

В год 400-летия смерти святого Карла Борромео «его преемник кардинал Мартини сказал, что современный Милан страдает тремя видами чумы: чумой насилия, чумой одиночества и чумой коррупции. И если кард. Мартини имел в виду общество в целом, то сегодня Папа Франциск, начиная Синодальный процесс, указывает на то, что эта чума насилия над беззащитными, чума коррупции и безответственности, чума одиночества и есть то, что мы должны, идя вместе, помочь Богу исцелить в нас». Исцеление происходит через излияние Святого Духа на Церковь, которое выражается в реформах сначала Тридентского, а потом и II Ватиканского собора. Но, как отмечал Иоанн Павел II, любые реформы нужно начинать с реформирования себя. Карл Борромео неустанно реформировал себя через молитву, покаяние и дела милосердия, и помогал своему духовенству увидеть, в чем состоит суть их служения и жизни. В заключение о. Кирилл отметил, что «дух святой подлинной страсти, как чувства, страсти, как добровольного страдания вместе со Христом, ради Его славы» в настоящее время продолжает жить в священническом братстве Карла Борромео.

По окончании Святой Мессы Владыка Павел благословил собравшихся и поблагодарил за совместную молитву, выразив особую признательность отцу Кириллу за проповедь, а также отцу Джампьеро Карузо за организацию торжеств в Москве.



Ольга Дубягина

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве