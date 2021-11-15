В Москве совершили Святую Мессу в честь 30-летия служения священнического братства св. Карла Борромео в России

В Москве совершили Святую Мессу в честь 30-летия служения священнического братства св. Карла Борромео в России

Ноябрь 15, 2021

11 ноября в московском Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии архиепископ отслужил благодарственную Мессу за 30 лет служения священнического братства св. Карла Борромео в России.

Архиепископ-митрополит, возглавивший торжественное богослужение, как известно, сам является членом этого братства (), связанного с движением .

В свою очередь, генеральный викарий свящ. поблагодарил Высокопреосвященного Владыку за оказанную ему честь произнести проповедь. Он заметил, что трудно представить себе Карла Борромео нашим современником ввиду неординарности личности святого. «Племянник Папы, в 21 год он уже доктор церковного и светского права, в 22 – фактически государственный секретарь Святого Престола, в 27 лет – Архиепископ Милана. Он умер в 46 лет, истощенный трудами». В современном мире всего 1% епископов имеют возраст 46 лет и младше. Но, с другой стороны, образ Карла Борромео нам очень близок, особенно в нынешних условиях пандемии Covid-19.

Отец Кирилл отметил, что святой Карл является для нас «примером здравого отношения и абсолютного доверия к Богу в том, что касается веры, и доверия к медицине в том, что касается вопросов здоровья». Тогда, в 1576 году, когда эпидемия чумы унесла практически треть населения Милана, именно Архиепископ Карл взял на себя заботу о больных и бедных, фактически организовав систему здравоохранения и социальной защиты. Святой Карл и по сей день являет для нас пример разумного сочетания осторожности с милосердной любовью и самопожертвованием.

В год 400-летия смерти святого Карла Борромео «его преемник кардинал Мартини сказал, что современный страдает тремя видами чумы: чумой насилия, чумой одиночества и чумой коррупции. И если кард. Мартини имел в виду общество в целом, то сегодня Папа Франциск, начиная Синодальный процесс, указывает на то, что эта чума насилия над беззащитными, чума коррупции и безответственности, чума одиночества и есть то, что мы должны, идя вместе, помочь Богу исцелить в нас». Исцеление происходит через излияние Святого Духа на Церковь, которое выражается в реформах сначала Тридентского, а потом и II Ватиканского собора. Но, как отмечал Иоанн Павел II, любые реформы нужно начинать с реформирования себя. Карл Борромео неустанно реформировал себя через молитву, покаяние и дела милосердия, и помогал своему духовенству увидеть, в чем состоит суть их служения и жизни. В заключение о. Кирилл отметил, что «дух святой подлинной страсти, как чувства, страсти, как добровольного страдания вместе со Христом, ради Его славы» в настоящее время продолжает жить в священническом братстве Карла Борромео.

По окончании Святой Мессы Владыка Павел благословил собравшихся и поблагодарил за совместную молитву, выразив особую признательность отцу Кириллу за проповедь, а также отцу Джампьеро Карузо за организацию торжеств в Москве.


Ольга Дубягина

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна