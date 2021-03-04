В Москве состоялась презентация энциклики Папы Франциска Fratelli tutti

3 марта в Москве, в культурном центре «Покровские ворота», состоялась презентация первого перевода на русский язык энциклики Папы Франциска Fratelli tutti. Речь идет о беспрецедентном событии: впервые в России мусульмане раньше всех издали Папскую энциклику. Она вышла в издательстве «Медина», и с ее текстом уже можно ознакомиться на сайте издательства. Перевод подготовлен в сотрудничестве с Международным мусульманским форумом под эгидой Духовного управления мусульман России.

Архиепископ-митрополит Павел Пецци, ординарий Архиепархии Божьей Матери в Москве, прокомментировал это событие в интервью Vatican News.

Аудио доступно здесь: https://vk.com/wall-78018237_2447

Источник: Сайт Архиепархии Божией Матери в Москве