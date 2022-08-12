В Москве пройдёт IV Встреча молодых российских греко-католиков

22-27 августа 2022 года в Москве будет проходить очередная Всероссийская встреча католической молодежи византийского обряда, сообщает паблик «В Доме Федорова».

В программу входят богослужения, культурно-ознакомительные походы по историческому центру русского католичества, развлекательные программы, а также участие в конференции, посвященной москвичам, которые внесли свой вклад в развитие Российской Католической Церкви Византийского Обряда.

Базой, где разместятся участники форума и будут проходить богослужения, станет дом общины отцов-салезианцев, расположенный по адресу: Кооперативная ул., 13, поселок Октябрьский г. Москва.

Более подробную информацию можно уточнить по электронному адресу: maxim.vitaly.grigorev@gmail.ru,

либо написать во ВКонтакте Максиму Григорьеву.