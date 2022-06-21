В Москве прошла презентация исследования о помощи Ватикана голодающей России в 20-е годы ХХ века

В понедельник, 20 июня 2022 г., в Московском культурном-просветительском центре «Книжная палата в Черниговском» состоялась презентация книги итальянского исследователя Марии Кьяры Доммарко «Задание важное и опасное (голод 1920-х годов: Советское правительство и миссия Святого Престола)».

(Для справки: Культурно-просветительский центр «Книжная палата в Черниговском» довольно новый — он разместился в одном из отреставрированных зданий Черниговского Патриаршего Подворья в Москве и был открыт 30 сентября 2021 года. Открытие Центра состоялось с участием архиереев и клириков, представителей академического сообщества, деятелей культуры, искусства, ведущих представителей книжной отрасли и стало важным событием в жизни Общецерковной аспирантуры и докторантуры, располагающейся в стенах Подворья. Теперь на площадке «Книжной палаты в Черниговском» регулярно проходят презентации новых книг, тематические круглые столы, семинары, выставки, концерты и другие мероприятия, посвященные древней и современной христианской интеллектуальной культуре. Посетителям Центра предлагается духовная литература во всем ее многообразии: книги современных православных авторов; творения Святых Отцов; литература по богословию, библеистике, патрологии, церковной истории; учебные пособия для духовных школ; просветительская и популярная литература.)

Идея книги возникла у Марии Кьяры Доммарко в 2017 году, когда она защищала свою магистерскую диссертацию в Риме. Автор тогда работала в крупнейших архивах Рима, Ватикана, Москвы. Её научным интересом стала тема, которая до настоящего времени пока ещё ждала своего серьезного исследования — помощь Св. Престола голодающей России в 20-е годы ХХ века.

Данная книга как раз и представляет собой описание деятельности Папской миссии во времена голода, захватившего советские территории в первой половине 1920-х годов. Исследование значительной части архивных документов, доступных на сегодняшний день, рассказывает о беспрецедентном событии в истории дипломатических отношений между Святейшим Престолом и большевистским правительством.

Как показывает автор, дипломатические и человеческие последствия присутствия папских посланников в России в тот конкретный исторический момент были многообразны и превзошли ожидания Ватикана и ленинского правительства.

Некоторые другие подробности об истории подготовки данной книги к публикации раскрыты в видеоматериале Ольги Дубягиной, снятом для христианского канала «Радио Мария» Россия («Radio Maria Russia»):