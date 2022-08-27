В Москве проходит IV Всероссийская встреча католической молодежи византийского обряда

В эти дни в Москве проходит 4-я молодежная встреча католиков византийского обряда при организационном участии священника Александра Бургоса, настоятеля греко-католического прихода Св. Духа в Санкт-Петербурге.

Базой для участников форума стал дом общины отцов-салезианцев. В программу Встречи входят богослужения, культурно-ознакомительные походы по историческому центру русского католичества, развлекательные программы, а также участие в конференции, посвященной москвичам, которые внесли свой вклад в развитие Российской Католической Церкви Византийского Обряда.

Надеемся, что чуть позже появится более полная информация о нынешней молодежной встрече.

А пока — благодарим группу Русское Католичество, которая опубликовала небольшую фотохронику с места событий: