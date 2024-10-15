В Москве представили самую полную биографию Юлии Данзас, бывшей фрейлины последней русской императрицы, позже ставшей католической монахиней

Презентация книги Мишеля Никё «Юлия Данзас (1879–1942): от императорского двора до красной каторги» состоялась 10 октября в Доме русского зарубежья им. А.И. Солженицына (ДРЗ). Книга вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Онлайн-встреча с автором и исследователями жизни и творчества Юлии Данзас прошла в рамках научно-просветительского проекта «Отражения», ее провела одна из переводчиц новой книги – ведущий научный сотрудник ДРЗ Наталия Ликвинцева.

Новое фундаментальное исследование представил французский славист Мишель Никё, почетный профессор университета Кан-Нормандия. Это опирающаяся на архивные материалы самая полная на сегодняшний день научная биография выдающейся представительницы русского зарубежья Юлии Данзас, прожившей удивительную жизнь. До революции она была фрейлиной последней русской императрицы и добровольцем на фронтах Первой мировой войны, а после – католической монахиней Иустиной (терцианкой Доминиканского ордена), узницей ГУЛАГа, а затем эмигранткой, писавшей для католической прессы статьи о гонениях на церковь в СССР, об истории христианства в России, богословские и исторические труды, воспоминания об императорском дворе, Распутине, о собственном опыте пребывания на «красной каторге» (ее воспоминания о Соловках стали первой книгой о женщине в ГУЛАГе). Значительная часть ее текстов публикуется в данном издании впервые.

Автор книги подробно рассказал о раннем периоде жизни Юлии Данзас, которая родилась в дворянской семье русского дипломата, получила блестящее образование в Петербурге и Сорбонне, изучала философию, историю и психологию, принимала участие в боевых действиях в Первой мировой войне в качестве урядника казачьей сотни («Я всегда страдала оттого, что я женщина», – писала Данзас). Ранние религиозные искания отразились в первой ее книге «Запросы мысли» (1908) и во второй – «В поисках за Божеством», монографии о гностицизме I–II веков. В 1918 году она стала одним из организаторов «Союза Соборной Премудрости», а в 1920-е познакомилась с экзархом русских католиков отцом Леонидом Федоровым и под его влиянием приняла католичество. Вместе с ним она организовала в 1921 году монашескую общину Святого Духа, а в 1922-м постриглась в монахини под именем Иустины. Мишель Никё привел ее слова из дневника, озаглавленного «Наедине с собой»: «Путь исканий завершен, я монахиня».

Арест в 1923 году, Иркутская тюрьма и Соловецкий лагерь (1924–1932), освобождение по ходатайству Горького, эмиграция в 1934-м – эти драматические этапы жизни сестры Иустины подробно описал автор в своей книге, проанализировав ее воспоминания «Красная каторга», которые она написала и смогла издать сразу по приезде во Францию. Следующие шаги – это ее деятельность в качестве советолога и специалиста по истории русской религиозной мысли (в доминиканском центре по изучению России «Истина»).

В 1940 году сестра Иустина переехала в Рим, где читала лекции в папской коллегии «Руссикум». В Риме по просьбе кардинала Тиссерана она написала и издала на русском языке книгу «Католическое богопознание и марксистское безбожие» (1942), адресованную советским людям, которые не имели никакого понятия о религии – сестра Иустина «опровергала мифы и предрассудки безбожников», отметил Никё. Он упомянул также последнюю книгу Юлии Данзас, опубликованную при ее жизни: «Трагическая императрица и ее время» – об Александре Федоровне, главной бедой которой она считала «нездоровый мистицизм».

Владимир Кейдан (Рим, Италия), филолог, историк философии, исследователь культуры Серебряного века, давно интересовался судьбой и наследием Юлии Данзас. В Риме его семья посещает тот же католический приход восточного обряда, что и она когда-то, а в 2022 году он предпринял попытку найти материалы о ней в папских архивах. И вот тут произошло «чудо о чемодане» – именно так Кейдан называет удивительную историю, когда к нему попали рукописи Данзас. После смерти сестры Иустины несколько поколений одной семьи в доме, где было ее последнее пристанище, хранили этот запечатанный чемодан, пока его чуть не выбросили во время переезда переезда. Внутри оказались рукописи ее изданных книг, а также сочинения «История Византийской Церкви в эпоху великих соборов», «История Византийской Церкви до Великой схизмы», «Узники большевизма». Особую ценность представляют пять религиозно-философских эссе, написанных в тюремной камере, – в России они пропали, но в Риме Данзас восстановила их по памяти, но не успела опубликовать. «Это тексты настоящей христианской исповедницы», – сказал Кейдан. В его переводе они включены в русское издание книги Никё.

«Юлия Данзас – совершенно уникальная для русской культуры начала ХХ века фигура. Кажется, что она как будто сама нашла своих исследователей – Мишеля Никё и Владимира Кейдана», – сказала Алла Грачева (Санкт-Петербург), литературовед, доктор филологических наук, заведующая отделом новейшей русской литературы ИРЛИ РАН. Она изучает фрагменты русской биографии Юлии Данзас и утверждает, что значительная часть ее архивов, а также связанных с ней материалов (например, свидетельства о допросах, о заключении и лагерях) еще не исследована. В Пушкинском доме сохранились неопубликованные дневники Данзас. Грачева привела лишь один показательный эпизод из своих архивных изысканий: работая в Комиссии по улучшению быта ученых, организованной Горьким в голодные годы, Юлия Данзас была назначена главным распределяющим продуктовые наборы. По словам выступавшей, в этом фонде – «тонны документов» со слезными просьбами ученых и писателей выделить им пайки, но сама Данзас «ничего не просила, она выживала с двумя престарелыми в какой-то лачуге (конечно, их фамильную квартиру давно реквизировали)». Поздравив автора новой книги и переводчиков, Грачева отметила, что это издание – «начало того, что наследие и сама личность Юлии Данзас снова вернутся в европейскую и российскую культуру».

Джованна Парравичини, сотрудница итальянского фонда «Христианская Россия» и московского культурного центра «Покровские ворота», еще в 2001 году написала по-итальянски книгу о Юлии Данзас. Она вышла в серии монографий о «христианских героях» – экзархе Леониде Федорове, Анне (Екатерине) Абрикосовой и других, которые были ведомы «великой мечтой ХХ века о единстве Церкви». По словам Парравичини, жизнь Юлии Данзас – это «глубокий поиск, который даже превосходит ее личные возможности: мистические озарения, понимание, что ее жизнь предназначена для чего-то великого, желание отдать себя целиком». «Возможно, то, что она выбрала восточный обряд, хотя чувствовала предпочтение латинской традиции, тоже было ради единства», – сказала выступавшая.

Завершая встречу, Наталья Ликвинцева отметила, что в каждом выступлении намечены перспективы дальнейшего исследования наследия Юлии Данзас – «человека, жившего неповторимой духовной жизнью, прошедшего все испытания своего времени».



Юлия Зайцева

Источник: «Благовест-инфо»