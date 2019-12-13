В Москве отпраздновали 20-ю годовщину освящения Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (+ФОТО)

Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, является одним из трех католических храмов Москвы. Его строительство началось в 1901 году на деньги собранные католиками России и польской общины в Москве после получения соответствующего разрешения в 1894 году. При этом властями был выдвинут ряд условий: храм должен быть возведен вдалеке от центра города и на удалении от особо почитаемых православных святынь, а также не иметь башен и наружных изваяний. Участок для строительства был приобретён на Малой Грузинской улице, поскольку в этом районе проживало большое число католиков польской национальности, работавших на Московско-Смоленской железной дороге. Возведение храма обошлось в 300 тысяч рублей золотом. В 1911 году строительство храма было завершено, он получил название филиальной церкви Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, и 21 декабря того же года состоялась церемония его освящения. Между тем, отделочные работы внутри здания продолжались вплоть до 1917 года, а в 1919 году филиальная церковь, была преобразована в полноценный приход. Однако уже в 1938 году храм, как и большинство церквей по всей России, был закрыт, его имущество было разграблено, а в его стенах поместилось общежитие. Позже, в 1956 году, здесь обосновался НИИ «Мосспецпромпроект», в связи с чем была произведена перепланировка внутреннего пространства, разделившая его на четыре этажа. С 1989 года диаспора «Дом Польский» начала добиваться возвращения храма. В январе 1990-го был учреждён приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. 8 декабря того же года, в день престольного праздника, капеллан для работавших в СССР поляков о. Тадеуш Пикус с разрешения властей впервые после шестидесятилетнего перерыва отслужил Мессу на ступенях собора. На этой службе присутствовало несколько сотен человек. 31 мая 1991 года устав прихода был официально зарегистрирован Управлением юстиции Моссовета, а с 7 июня, несмотря на то что помещения ещё не вернули Католической Церкви, возле храма стали проводиться регулярные богослужения. В феврале 1992 года мэр Москвы Юрий Лужков подписал указ о постепенной передаче и освобождении храма, но быстро выселить Мосспецпромпроект не удалось. Святые Мессы до конца лета 1992 года по-прежнему совершались только на ступенях. Осенью приход занял небольшое помещение в нартексе храма с отдельным входом, где устроили часовню. В 1995 году архиепископ Тадеуш Кондрусевич обратился с письмом к президенту Борису Ельцину, чтобы ускорить освобождение собора. Постановление о переводе Мосспецпромпроекта было подписано к концу года. Тогда же зданию храма присвоили статус памятника истории и культуры. При реставрации храма разобрали перекрытия искусственно созданных этажей. С весны 1998-го богослужения стали совершаться в центральном нефе. Наконец, 12 декабря 1999 года отреставрированный храм заново освятил госсекретарь Ватикана кардинал Анджело Содано.

Сообщает наш внештатный корреспондент Ольга Дубягина:

12 декабря 2019 года Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии отметил 20-летие своего (повторного) освящения торжественной Святой Мессой, которую возглавил архиепископ Монреаля Микеле Пеннизи, которому сослужили генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве о. Кирилл Горбунов, настоятель прихода о. Владимир Кабак, Викарий Архиепископа Армянской Католической Церкви в России протоархимандрит Петрос Есаян, кустод Ордена францисканцев о. Дарек Харасимович, сопровождающий архиепископа настоятель Кафедрального собора в Монреале и ряд священников из московских католических приходов. Среди приглашенных на торжество были священнослужители различных религиозных конфессий.

Обращаясь к присутствующим на торжественном богослужении священникам, монашествующим, верным и гостям, архиепископ Микеле Пеннизи выразил благодарность архиепископу-митрополиту Архиепархии Божией Матери в Москве Павлу Пецци за его приглашение возглавить эту торжественное богослужение и особо выделил ту мысль, что Церковь – это община верных, которые и являются теми самыми камнями, из которых созидается храмовое здание. Целостность ему придает то обстоятельство, что оно является домом, в котором община собирается вокруг Алтаря Жертвоприношения. Это община, которая живет Евхаристией, живет во взаимной любви. В заключение архиепископ призвал присутствующих возрастать в любви, потому что именно любовь помогает нам возводить наш общий дом – нашу Церковь.

Вероятно, как раз качества, присущие настоящей общине, о которых говорил в своей проповеди архиепископ, помогли нашим старшим братьям и сестрам быть настойчивыми в своем желании вернуть храм, чтобы сегодня мы могли приходить в него для молитвы и общения, в том числе, смогли собраться на торжественную Святую Мессу по случаю 20-летия его освящения.

Фото Ольги Дубягиной:

