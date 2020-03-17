В Москве отметили столетие основательницы движения Фоколяров Кьяры Любич

В 2020 году отмечается 100-летие со дня рождения основательницы движения Фоколяров (Focolare) Кьяры Любич (22 января 1920 — 14 марта 2008), одного из самых известных мировых религиозных лидеров ХХ века, деятельницы межцерковного и межрелигиозного диалога. В честь этого события 14 марта в Большом зале Библиотеки иностранной литературы (ВГБИЛ) в Москве был организован памятный вечер, в котором приняли участие члены движения и их друзья, представители Русской Православной и Католической Церквей, Посольства Италии в РФ.

«Век Кьяры» – так озаглавил бы свою статью о юбилярше протоиерей Владимир Федоров. Он и многие другие выступавшие говорили о том, что 100 лет – не просто хронологический отрезок, но эпоха, которая многое изменила в мире и в Церкви. Но главные перемены, связанные с именем Кьяры Любич, – это расцвет мирянских движений, у которых большое будущее. «Движение Фоколяров не закончилось, оно находится в стадии обновления», – сказал, открывая вечер, его ведущий, советник гендиректора ВГБИЛ Алексей Юдин.

Короткий фильм, показанный в начале вечера, напомнил о том, как возникло движение. Сама Кьяра Любич рассказывает с экрана, как во время бомбежки Тренто в 1943 г. они с подругами читали в бомбоубежище Евангелие, и тогда «Христос показал нам себя», призывая раскрыть Любовь в практических действиях. Слова Христа «Да будут все едино», на которых тогда открылось Евангелие, стали для Кьяры путеводным девизом всей ее жизни.

Постоянный заместитель посла Итальянской республики в РФ, полномочный министр Гвидо де Санктис зачитал приветствие от имени Посольства Италии. Он говорил о Кьяре как о «строительнице мира», человеке «образцовой жизни», которая «доказала значение братства как основы мирного сосуществования народов». «Ее послание было услышано в мире. Оно и сегодня оказалось необходимым, приглашая нас вступить в диалог, цель которого – объединить общество. И для общества очень важен такой диалог, как, например, тот, что сейчас существует между Русской Православной и Римско-Католической Церквями», – отмечается в приветствии.

Сотрудник ОВЦС священник Алексий Дикарев зачитал приветствие митрополита Волоколамского Илариона. В этом тексте глава ОВЦС отдает дань уважения «выдающейся дочери Римско-Католической Церкви», основавшей движение, которое сейчас развивается более чем в 180 странах мира и насчитывает более двух миллионов участников. «Весьма значителен вклад Кьяры Любич в межхристианский диалог и в диалог с другими религиями: идеалы мира и единства, которыми в действительности живут участники движения Фоколяров, привлекают к себе представителей разных христианских Церквей, других религий и даже людей нерелигиозных», – пишет митрополит Иларион.

От себя о. Алексий добавил, что Фоколяры – одно из первых католических движений, созданных после Второй Мировой войны, еще до II Ватиканского собора, и инициированного женщиной-мирянкой. «Кьяра Любич – яркий пример человека, который почувствовал дар от Господа, принял его, и он стократно приумножился. Этот пример вдохновляет всех нас», – сказал о. Алексий. Он напомнил также, что сейчас идет процесс беатификации Кьяры Любич. «А я убежден, что она уже святая. Будем обращаться к ней с молитвой, чтобы она как свидетельница любви Божией молила Бога о милости ко всему роду человеческому», – сказал священник.

Директор Института Святого Фомы о. Штефан Липке тоже поздравил фоколяров со столетием Кьяры Любич и написал: «Сегодня вечер памяти в сугубо христианском смысле, где ‘память’ – это не про прошлое, а это благодать, действующая в настоящем, призывающая здесь и сейчас любить, понимать, поддерживать друг друга в добрых намерениях».

Алессандро Салаконе, представитель Общины Святого Эгидия в России, говорил о том, что общины Святого Эгидия и Фоколяров близки по духу и сотрудничают по всему миру. По его словам, «дух единства – это самый большой дар Кьяры Любич миру. Мир глобализован, но очень разделен, и мы все больше нуждаемся в единстве». Салаконе назвал также Кьяру смелой женщиной – «это было что-то неслыханное, чтобы женщина основала движение в Католической Церкви в 40-х годах».

Движение Фоколяров возникло в Католической Церкви, но давно уже включает христиан разных деноминаций, верующих других религий и даже тех, кто не считает себя верующими. Искусствовед Ирина Языкова, духовная дочь протоиерея Александра Меня, рассказала, как в 1970-е годы она вместе с членами христианской подпольной общины «Экумена» услышала о мирянских движениях на Западе, в том числе – о фоколярах. «Это было откровением для нас тогда: что миряне могут вместе молиться, читать Евангелие, помогать друг другу, жить полной христианской жизнью! Этот пример нас очень вдохновил. Кьяра Любич – великая женщина, которая многим дала надежду и осуществила эту надежду», – сказала Языкова.

Иеромонах Иоанн (Гуайта) был в свое время одним из первых фоколяров, приехавших в Москву. Он рассказал о том, с каким опасением и недоумением смотрели в консервативной Католической Церкви на основанное женщиной мирянское движение в первые годы его существования, вплоть до начала 70-х гг., до завершения II Ватиканского Собора. Фоколяров принимали за протестантов (как это – собираются группами дома, без священника, и читают Евангелие?), подозревали их в сотрудничестве с коммунистами (главный печатный орган которых назывался «Unita», что звучало так же, как призыв фоколяров к единству). Но спустя годы на Кьяру можно смотреть не только как на удивительную женщину, основателя всемирного движения, но как на богослова, считает о. Иоанн: «То, что Господь сделал через нее, – необычайно. Она говорила, что диалог – это современный синоним милосердия. Этому она всю жизнь учила всех нас – диалог внутри своей общины, своей культуры, Церкви, а также между Церквями». Он напомнил, что Кьяра была хорошо знакома с Патриархом Константинопольским Афинагором, который встретился с Папой Римским Павлом VI в Иерусалиме (это была первая встреча предстоятелей Православной и Римско-католической Церквей с 1439, после чего были отменены взаимные анафемы), и способствовала приватной переписке двух предстоятелей. Духовный опыт связывает Кьяру с такими известными православными пастырями, как отец Александр Мень и митрополит Сурожский Антоний, она встречалась и общалась с Патриархом Московским и всея Руси Алексием II, продолжил иеромонах. «Абсолютно простая мирянка, которая начала этот путь в возрасте 23 лет, показала, что если христианин живет Евангелием, он может Евангелие принести всюду – в экономику, в политику и т.д. Она дала свидетельство о диалоге в самом широком смысле», – сказал о. Иоанн, хорошо знавший основательницу движения Фоколяров.

Протоиерей Владимир Федоров, доцент Санкт-Петербургской духовной академии, доцент СПБГУ, профессор Российской христианской академии, специально приехал в Москву ради участия в этом памятном вечере. Он свидетельствовал о том, как кардинально изменилась его жизнь, когда он после окончания Духовной академии был направлен на стажировку в Германию, полный стереотипов о католиках, и там встретился с движением Фоколяров. «Вся моя жизнь изменилась после встречи с движением. Плоды любви, которые были привиты многим, будут бесконечны», – сказал он, выразив надежду на дальнейшее развитие христианских мирянских движений, которые должны сотрудничать между собой.



На вечере выступили также: профессор-химик Дмитрий Мустафин, который рассказал о поразившей его встрече с Кьярой в Милане в 80-е гг. («от нее явно исходило свечение») и о том, как члены Церкви Евангельских Христиан, к которой он принадлежал, дружили с фоколярами в России; его дочь Мария Мустафина-Санатко, которая, по ее словам, «выросла среди фоколяров» и благодаря им же нашла свой путь к Богу; Григорий и Ирина Шило – супруги, которые познакомились в общине фоколяров и строят свою духовную и семейную жизнь, руководствуясь заветами Кьяры; переводчица текстов Кьяры на русский язык Анна Рыжевская, которая считает: «Если бы размышления Кьяры прочел неверующий человек, он бы уверовал».

Завершая вечер молитвой, о. Иоанн (Гуайта) сказал: «Не только вирус распространяется, добро тоже распространяется от человека к человеку. И пример простой женщины, которая со всей серьезностью стала применять Евангелие в жизни, показывает, как много может сделать каждый из нас».

Источник: Благовест-инфо