В Москве открылась выставка «Воскресение христианского Востока»

24 апреля, в праздник Божьего Милосердия, который в этом году совпал с празднованием Светлого Христова Воскресения у восточных христиан, в московском Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии открылась выставка «Воскресение христианского Востока», отражающая работы по восстановлению и укреплению духовной жизни в Сирии, которую называют «колыбелью христианского мира».

«Этот проект призван привлечь внимание каждого к той простой и ясной истине, что христианская вера в Сирии жива, что разрушенные храмы восстанавливаются, а израненные общины воскрешаются», – так сформулировал главную идею выставки один из ее кураторов Сергей Брюн.

Проект был реализован благодаря тесному сотрудничеству Архиепархии Божией Матери в Москве (данная экспозиция является первым проектом недавно основанного Музея Архиепархии), Культурного Центра «Покровские ворота» и Рыцарского Ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского с российской стороны и дамасского социального медиа «SALT (Salt and Ligth Team – «Соль и Свет») с сирийского стороны. В конкурсе приняли участие более 30 фотографов, представивших более 140 фотографий, рассказывающих о разрушениях, которым подверглись христианские святыни в ходе войны в Сирии, и о том, как они восстанавливались. Лучшие работы, отобранные специальным жюри, легли в основу экспозиции.

В церемонии открытия выставки приняли участие посол Сирии в Российской Федерации Риад Хаддад, посол Италии Джорджо Стараче с супругой, посол Словакии Любомир Регак с супругой, заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы Константин Леонидович Блаженов, заместитель начальника по связям с религиозными организациями Анна Александровна Кудрявцева.

Гостей выставки встречали ее кураторы Сергей Брюн и Жан-Франсуа Тири. Они знакомили собравшихся с экспонатами выставки – фотографиями, мозаичным полотном, специально созданным для этой экспозиции, а также с инсталляцией, представленной в первом зале – «зале скорби».

Экспозиция выставки представлена в двух частях. Первая повествует о тех, кто пожертвовал своей жизнью ради других, здесь же можно увидеть воочию те разрушения, которым подверглись христианские святыни. Вторая часть – это кадры храмов и монастырей, сцены городской и церковной жизни страны, 10% населения которой составляют христиане, страны, в некоторых регионах которой по-прежнему говорят на арамейском языке, почти на том же, на котором говорил Иисус.

Открывая выставку, архиепископ Павел Пецци сказал: «Дорогие друзья! Прежде всего, хочу выразить свою благодарность организаторам этой прекрасной выставки, которая показывает нам высокий профессионализм ее авторов, но демонстрируется в очень скромных условиях, что как нельзя лучше отражает сегодняшнее положение Сирии, когда многовековое богатство должно снова возродиться. И главным богатством этого общества являются «живые камни», то есть люди и их вера. Люди, которые несмотря на различия в традициях, в вероисповедании, плодотворно сотрудничают между собой».

«Мы сегодня переживаем воскресение Христа», – отметил иерарх, – «Он живет среди нас, в надежде народов, в надежде людей, которые, как и в Средние века, после каждого разрушения, твердят: «а мы остаемся». Я надеюсь, что эта выставка поможет возрождению не только христианства, но и всего общества Сирии. Хотя эта выставка не дает большой материальной помощи, но она дает то, в чем больше всего нуждается человек – надежду, уверенность, которая позволяет нам строить снова».

Вслед за монс. Пецци слово взял посол Сирии в Российской Федерации Риад Хаддад: «Дорогие братья и сестры! Уважаемые присутствующие! Позвольте мне, прежде всего, сердечно поздравить вас со светлой Пасхой и выразить признательность за это любезное приглашение. Христос Воскрес!

Да, действительно, Сирию называют колыбелью христианского мира. Ведь сирийцы были одними из первых народов, принявших христианство. Поэтому Сирия стала отправной точкой для ряда христианских конфессий и Церквей, родиной многих священнослужителей, апостолов, святых и монахов. На сирийской земле, в городах, поселках и высоко в горах есть десятки монастырей и сотни церквей и святилищ, значимых для христианской истории и человеческой цивилизации».

Господин Хаддад рассказал о религиозном разнообразии сирийских христиан и об их важной роли в сирийском обществе на протяжении веков. С горечью он заметил, что в 2011 году вместе с войной в Сирии началось преднамеренное преследование террористами христиан, для того чтобы подтолкнуть их к иммиграции, с целью опустошить Сирию от христиан путем уничтожения церквей, убийства священнослужителей и осквернения христианских святынь.

«Однако сирийский народ и все его составляющие стояли сплоченно как один, рука об руку перед лицом этого варварства. Мы отстояли свои религиозные святыни и приступили к восстановлению разрушенного терроризмом в различных сирийских городах», – сказал посол. – «Мы в Сирии верим во все небесные религии и верим, что Бог один, даже если пути к Нему разные. И как сказал Махатма Ганди: «Я искал религии и обнаружил, что делать добро — это и есть религия»».

Посол Италии Джорджо Стараче в своем кратком обращении к собравшимся сказал, что для него участие в открытии выставки большая честь, он поблагодарил епископа и всех устроителей выставки, отметив, что ее открытие является значимым событием.

Вслед за ним слово было предоставлено заместителю руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы Константину Леонидовичу Блаженову, который сказал: «Я очень рад быть на этой выставке в праздничные дни: еще продолжают отмечать Пасху западные христиане, начали отмечать Пасху восточные христиане. И то, что выставка открывается именно в эти дни, в дни Воскресения, в дни возрождения, дает нам не просто надежду, а уверенность в том, что возродится эта великолепная страна Сирия, которую пытались разрушить темные силы, что будут процветать в Сирии общины разных Церквей, христианские, мусульманские общины, сунниты, шииты, и весь широкий спектр, который я не берусь перечислять. Но очень важно, что мы видим в этой выставке, – это надежда, которая нужна и нам. Эта надежда нужна всем. Надежда на то, что любая трагедия, любая война заканчивается возрождением и воскресением. Большое спасибо вам, ребята, большое спасибо вам, владыка, что вы сделали так много для ее открытия».

Далее слово было предоставлено лейтенанту Рыцарского Ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского Ярославу Александровичу Терновскому, который сказал: «Мы молимся в наших сердцах, чтобы на Святой Земле снова жили люди, жили христиане, чтобы та радостная и благая весть, которую возвестили миру о воскрешении Спасителя, о том, что Он жив, чтобы она всегда оставалась на Святой Земле. Об этом мы молился, и я призываю всех молиться об этом. Спасибо всем, кто принимал участие в организации этой выставки. Она поможет приблизить к нам Святую Землю».

В завершение торжественного открытия выставки один из организаторов выставки Жан-Франсуа Тири обратился со словами благодарности, «прежде всего, владыке, за то что он вдохновлял нас создавать мост между Россией и Сирией», а также фотографам, «которые сделали эти прекрасные снимки, иногда без компьютеров, без электричества они все-таки сумели отправить их сюда, в Москву», и также всем людям в Москве, кто помогал в организации экспозиции.

По окончании торжественной части гости выставки смогли более подробно познакомиться с ее экспонатами и задать интересующие вопросы ее устроителям, а также оставить памятную запись в книге отзывов.

***

Выставка продлится до 12 июня 2022 года, каждый желающий сможет посетить ее с 8:30 до 20:00 ежедневно.



Текст и фото — Ольга Дубягина

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве