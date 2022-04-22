Анонс: в Москве откроется фотовыставка «Воскресение христианского Востока»

Многие знают об ужасных разрушениях, которым подверглись христианские святыни и общины верующих в Сирии. Но мало кто знает об огромной работе, которая была проделана для восстановления и укрепления духовной жизни в этой стране, в колыбели христианского мира. Чтобы пролить свет на этот путь восстановления, Архиепархия Божией Матери в Москве в сотрудничестве с Культурным Центром «Покровские Ворота» и Рыцарским Орденом Святого Гроба Господнего Иерусалимского провели конкурс среди сирийских фотографов. Работы победителей представят на фотовыставке «Воскресение христианского Востока», которая будет открыта в крипте Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве с 24 апреля по 12 июня 2022 года.

За информационную поддержку в Сирии отвечало дамасское социальное медиа SALT (Salt and Light Team – «Соль и свет»). Благодаря их работе, более 30 фотографов прислали более 140 своих работ. Лучшие кадры, отобранные жюри, легли в основу экспозиции. В жюри вошли фотографы Юрий Рост, Анна Гальперина, Ольга Хруль, Владимир Шахлевич, Галина Москалева, Ольга Галкина и профессионалы в области медиа. Победители конкурса получат денежные призы. Информационную поддержку в России обеспечивает портал Рускатолик.рф, который объявит фотографов-победителей в понедельник, 25 апреля.

По словам куратора выставки Сергея Брюна, «этот проект призван привлечь внимание каждого к той простой и ясной истине, что христианская вера в Сирии жива, что разрушенные храмы восстанавливаются, а израненные общины воскрешаются».

На отобранных жюри фотографиях можно увидеть подлинное воскресение и удивительную красоту сирийских христианских общин — православных и католических. В эти пасхальные дни эта выставка призвана объединить всех нас в мысленном и человеческом устремлении к христианскому Востоку, к живому опыту христианского воскресения.

Стоит также отметить, что эта экспозиция является первым выставочным проектом недавно основанного Музея Архиепархии Божией Матери в Москве.

В торжественном открытии выставки 24 апреля в 17:30 примет участие Архиепископ Павел Пецци, а также гости из разных христианских конфессий.



Источник: Рускатолик.рф