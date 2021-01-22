В московском Кафедральном соборе представители различных конфессий помолились о христианском единстве (ВИДЕО)

20 января в рамках продолжающейся Недели молитв о единстве христиан среду в московском Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на экуменическое богослужение собрались представители различных христианских конфессий.

Богослужение возглавили от лица Католической Церкви Апостольский нунций в России архиепископ Джованни Д’Аниелло, ординарий Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ-митрополит Павел Пецци, предстоятель общины армян-католиков протоархимандрит Петрос Есаян; от других Церквей: иподиакон Вардан Погосян (Армянская Апостольская Церковь), диакон Артур Авдишев (Ассирийская Церковь Востока); священник Малкольм Роджерс (Англиканская Церковь), пастор Артис Петерсон (Евангелическо-Лютеранская Церковь), пастор В.В. Вовк (Российский Союз Евангельских Христиан-Баптистов); пастор В.Н. Квашнин (Церковь Адвентистов Седьмого Дня).

О ходе богослужения рассказывает следующий сюжет:

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Материал предоставлен нашим внештатным корреспондентом Ольгой Дубягиной