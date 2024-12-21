В Московский кафедральный собор принесен крест с распятием из Петербурга

Чтимая реликвия – крест с распятием, хранившаяся в базилике святой Екатерины в Санкт-Петербурге, была доставлена в Москву, в кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. 19 декабря, во время Мессы, которую возглавил архиепископ Павел Пецци, состоялась церемония передачи креста, который будет являться одним из символов Юбилейного года в Римско-Католической Церкви.

Перед началом Мессы крест передал прибывший в Москву настоятель петербургской базилики св. Екатерины священник-доминиканец Павел Крупа. Он отметил, что для их прихода эта реликвия – «не только свидетель темных времен», но и символ надежды, победы воскресшего Христа. Принимая святыню, архиепископ Павел Пецци выразил глубокую благодарность общине Екатерининского храма. «Мы понимаем, что значит расстаться с любимым распятием, которое не только исторический знак, но прежде всего – живой источник нашей веры»»,– сказал он. В течение юбилейного 2025 года, объявленного Папой Франциском, эта святыня будет находиться в кафедральном соборе в Москве. «Это распятие принесет много плодов всей нашей епархии», – выразил надежду архиепископ.

Отец Павел Крупа рассказал об истории реликвии, которую узнал от одной из прихожанок. Она, в свою очередь, записала рассказ Софии Петровны Степулковской, которая была прихожанкой Екатерининской базилики до ее официального закрытия в 1938 г. Юная София работала тогда в Музее этнографии, и ряд помещений храма был отдан под хранилище его фондов. Как-то сторож открыл ей храм: «Барышня, посмотрите, что они натворили», – сказал он. В ризнице на полу в куче мусора лежала богослужебная утварь, книги, другие предметы культа. «Сердце сжалось от боли», – сохранились слова Софии. Она заметила распятие и попросила у сторожа разрешения забрать его. Когда стемнело, ей удалось завернуть большой крест в одеяло, донести до дома (она жила недалеко, около Казанского собора) и спрятать под кроватью. Много лет она хранила святыню, рискуя жизнью, сказал о. Павел. Через некоторое время распятие было перенесено в церковь Лурдской Божьей Матери в Ковенском переулке – единственный в северной столице (и второй в СССР) католический храм, который не закрывался. Когда была восстановлена и освящена базилика св. Екатерины, святыня «вернулась в родные стены», заключил о. Павел.

В проповеди во время мессы архиепископ Пецци, указывая на крест, лежащий у престола, сказал: «Распятие – это позорная казнь, но… от креста излучается такой свет, изливается такая любовь, которая способна объять весь мир. Миссия избрания креста одна – свидетельствовать, что именно немощь, полное бессилие имеет единственное оружие, которое может дать людям радикальное решение всего, а в конечном итоге – счастье».

Помимо распятия из базилики св. Екатерины и других святынь кафедрального собора, на протяжении всего Юбилейного года российских католиков будет сопровождать список чудотворной иконы «Salus Populi Romani» («Спасение народа римского») – самого известного богородичного образа Рима, который был подарен Папой Франциском Католической Церкви в России в честь 25-летия повторного освящения кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, как сообщает сайт Архиепархии Божией Матери.



Текст и фото — Юлия Зайцева

Источник: «Благовест-инфо»