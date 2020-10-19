Дети из иркутского католического прихода приняли участие в акции «Миллион детей молится Розарием»

В воскресенье, 18 октября, дети во всем мире молились о мире и единстве, приняв участие в акции «Миллион детей молится Розарием». Эта всемирная акция проводится ежегодно под эгидой Папского фонда «Помощь Церкви в беде». Материалы для молитвенной акции были переведены на 23 языка, в том числе на русский язык.



«Когда миллион детей будет молиться Розарием, мир изменится», — говорил святой Падре Пио. Именно эти слова вдохновили организаторов акции, впервые прошедшей в 2005 году в Каракасе: тогда всего несколько детей собрались у вотивной часовни и вознесли молитву Пресвятой Деве. Начиная с 2008 года молебен проходил при поддержке «Помощи Церкви в беде», распространившись на весь мир, а два года назад Папский фонд возложил на себя основную заботу по организации этого события.

Вчерашний молебен о мире и единстве во всем мире, к которому присоединились дети со всех континентов, включал в себя еще одно прошение: об освобождении мира от санитарного и экономического кризиса, вызванного пандемией.

Причем на сей раз в международной акции приняли участие и католические приходы России. (Напомним, решение пригласить российские приходы принять участие в этом мероприятии было принято на последнем Пленарном заседании Конференции католических епископов России (ККЕР), которое состоялось в Москве в начале октября.)

Вот что сообщает паблик иркутского храма Непорочного Сердца Божьей Матери:

«Во всем мире в Католической Церкви по предложению Папы Франциска проходит акция «Миллион детей читают молитву Розария». В этом миллионе есть и наша небольшая капля — в минувшее воскресенье дети из нашего прихода читали Розарий и молились за мир во всём мире, о прекращении эпидемии и всех военных конфликтов, о Божьем благословении для детей и взрослых».