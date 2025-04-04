В марте владыка Штефан Липке продолжил поездки по епархии, посетив приходы Урала и Сибири (+ ФОТО)

Во второй половине марта Вспомогательный епископ Преображенской епархии в Новосибирске монс. Штефан Липке посетил некоторые приходы сразу двух крупнейших деканатов: Уральского и Западно-Сибирского.

Большая епископская поездка на Урал началась с посещения его главной столицы, одного из крупнейших российских мегаполисов – города Екатеринбурга. Там владыка находился два дня – 16 и 17 марта.

Из Екатеринбурга Преосвященный Штефан отправился в Нижний Тагил, второй по численности город Свердловской области. В этом крупном промышленном центре Уральского федерального округа визитатор пробыл с 18 по 20 марта.

Затем владыка отправился на юг Уральского региона, к его геологической границе с Сибирью. Там пунктом пребывания стал ещё один культурный, экономический и деловой центр – город Челябинск с населением более миллиона человек. Эта часть поездки проходила с 20 по 24 марта и включала в себя также однодневное посещение соседнего областного центра в Южном Зауралье – города Кургана с населением 300 тыс. человек.

Свой масштабный визит в этот регион отец-епископ завершил 25 марта, на праздник Благовещения Господня, в завершение посетив 800-тысячный город Тюмень, расположенный на юге Западной Сибири, ещё одного крупного российского региона.

А под конец месяца – с 28 по 31 марта – владыка Штефан съездил в Томск, чтобы торжественно передать представителям соседней епархии (Иркутской) копию чудотворной иконы Salus Populi Romani, которая на протяжении трех первых месяцев 2025 года в рамках нынешнего Юбилея путешествовала по различным приходам нашей епархии. Теперь этот священный образ продолжит своё паломничество по обширной территории Епархии Святого Иосифа в Иркутске.

Мы попросили Его Преосвященство поделиться некоторыми своими впечатлениями о состоявшихся мартовских визитах:

— Самым интересным в этих поездках по Уралу и Сибири было, наверное, моё посещение Нижнего Тагила.

В мае там будут отмечать юбилей своей миссии в России сёстры из конгрегации Дочерей Милосердия Святого Викентия де Поля. В Преображенской епархии они служат уже 25 лет.

Сестры показали мне много интересного из их повседневного служения в приходе Фатимской Божьей Матери. А также рассказали о своем социально-благотворительном служении, включающем большую каритативную работу в Детском клубе «Забота», в Центре развития семьи «Назарет», в Туберкулёзном диспансере и Проекте помощи бездомным.

В рамках проекта по линии Каритас они раздают продукты перед поликлиникой для больных туберкулёзом.

Администрации данного лечебного учреждения это, кстати, очень нравится, потому что это повышает стимул у пациентов регулярно показываться и проходить необходимое лечение.

Другой проект направлен на помощь бездомным и бывшим заключенным, которые теперь беспомощны, не имеют родственников, болеют.

Сёстры туда ходят раз в неделю и помогают этим пациентам, моют людей, покупают им продукты и всё, что нужно.



Также во время поездки я смог посетить наши Юбилейные храмы в Екатеринбурге и Тюмени.



А в Челябинске было интересно ещё и потому, что там вовсю готовятся к Епархиальной встрече молодежи, которая будет проходить в середине мая.



Или возьмём Курган, где нет своего храма. А ещё это единственный областной центр (кроме, разве что, Горно-Алтайска) где нет постоянного священника, зато есть дружная община верующих. В собственности у этой общины есть две квартиры в многоэтажном доме, где в одной из комнат устроена настоящая часовня, очень красиво оформленная. Там мы служили праздничную Мессу на Благовещение Господне, и хотя был будний день, на дневной Мессе присутствовало 12 человек. Ещё там есть большой зал, где люди могут встречаться друг с другом, а также две гостевые комнаты, где можно переночевать. Верные регулярно собираются там вместе по воскресеньям, даже если иногда там нет служащего священника. Он приезжает туда по воскресеньям, два раза в месяц, а два раза отсутствует. Но всё равно верные собираются туда каждое воскресенье, молятся, читают Священное Писание. И это такой реальный опыт, показывающий, какой может быть настоящая община, где люди сами держатся друг за друга и тем самым сохраняют свой приход.



***

Ещё в минувшие выходные я съездил в Томск, поскольку подошло к концу трехмесячное пребывание иконы «Salus Populi Romani» («Спасение народа римского») в пределах нашей епархии. И теперь она отправилась в соседнюю епархию, в город Ачинск Красноярского края.

Хотя на сегодня храм в Томске временно закрыт, члены местной общины регулярно собираются в приходском доме. На Мессе прощания с иконой присутствовало около ста человек. Чувствовалось присутствие иконы, что было серьезным духовным стимулом для общей молитвы. Всю субботу мы провели там особый День сосредоточения для иностранных студентов, общаясь и читая молитвы на английском, французском, испанском языках. Было 16 человек, которые собрались ещё в пятницу вечером, и затем была ночная адорация. Они сутки молились перед иконой Богородицы, спали по очереди в приходском доме, сменяя друг друга, закончив всё в субботу вечером Мессой на английском языке. Тем же субботним вечером там собрались прихожане – в основном, русские семейные люди. И с вечера субботы на воскресенье снова была ночь адорации и молитвы: вновь дежурили по очереди, кто-то приезжал на дежурство из дома, а кто-то ночевал прямо на месте. И это вновь было таким красивым молитвенным опытом перед расставанием со святыней.

А в воскресенье вечером из Ачинска приехали священник, монахиня, один мирянин, которые на следующее утро взяли чудотворную икону и поехали с ней уже в соседнюю Иркутскую епархию.

Также в понедельник 31 марта у меня была возможность встретиться с митрополитом Томским и Асиновским Ростиславом, с которым нас связывает давняя дружба. Вообще отношения между православными и католиками в Томске теплые и братские. Каждый раз на Пасху или Рождество католический настоятель идёт в соседний православный собор, где местный митрополит каждый раз по-братски приветствует его, общается с ним, а затем вместе идут в трапезную, где всегда их ожидает что-то праздничное. Я был очень рад снова пообщаться с митрополитом Ростиславом. Конечно же говорили о том, что они с владыкой Иосифом очень давно друг друга знают, потому что Ростислав в начале 90-х годов был назначен епископом Магаданским и Чукотским, и тогда они несколько раз пересекались. А последние 25 лет он служит в Томске, где они тоже регулярно встречались. И мне очень радостно за этот хороший пример добрых межконфессиональных связей.