В марте Папа призывает молиться о жертвах злоупотреблений (ВИДЕО)

«Перед лицом злоупотреблений, особенно со стороны членов Церкви, недостаточно просить прощения», – заявляет Папа Франциск в комментарии к молитвенным прошениям Церкви на март этого года: о жертвах сексуального насилия. Передает русская служба Vatican News.

В новом видеоролике, опубликованном Всемирной сетью молитвы Святейшего Отца, Епископ Рима подчёркивает, что просить прощения у жертв злоупотреблений правильно и необходимо, но одного этого недостаточно; именно пострадавшие должны быть в центре внимания.

«Их боль и психологические травмы могут начать исцеляться, если найдутся ответы в виде конкретных действий по исправлению тех ужасов, которые они пережили, и для предотвращения новых. В Церкви нельзя пытаться скрыть трагедию любого рода злоупотреблений. Жестокое обращение в семьях, в клубах и других типах учреждений также не должно скрываться. Церковь обязана быть примером в решении этих проблем и их выявлении как в обществе, так и в семьях. Именно Церковь должна предоставлять безопасное пространство, чтобы выслушивать жертв, оказывать им психологическую поддержку и защищать их».

В конце видеоролика Святейший Отец призывает верующих молиться о тех, кто страдает из-за пагубных действий членов церковной общины:

«Да найдут они в лоне Церкви конкретный ответ на свою боль и страдания».