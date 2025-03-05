В марте Папа призывает молиться о семьях в кризисной ситуации (+ ВИДЕО)

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание, в котором Папа Франциск комментирует свои молитвенные прошения на март 2025 года: о семьях, переживающих кризис. Передает русская служба Vatican News.

«Мы все мечтаем о прекрасной, совершенной семье, – отмечает Епископ Рима. – Но идеальных семей не существует. В любой семье есть свои проблемы, но есть и великие радости. В семье каждый человек ценен, ибо он отличается от других; каждый уникален. Однако различия могут также порождать конфликты и оставлять глубокие раны. Лучшее лекарство от боли в израненной семье – это прощение. Простить – значит дать ещё один шанс, и Господь постоянно делает это для нас. Его терпение безгранично: Он прощает, поднимает, позволяет начать всё заново. Прощение всегда обновляет семью, помогает смотреть вперёд с надеждой. И даже если невозможно достичь желаемого счастья, Божья благодать дарует силу прощать и приносит мир, ибо она освобождает от печали и, прежде всего, от злопамятной обиды», – подчёркивает Папа Франциск и в конце видеопослания приглашает верующих:

«Помолимся, дабы разделённые семьи обрели в прощении исцеление своих ран, открывая заново в различиях взаимное богатство».