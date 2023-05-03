В мае Папа призывает молиться о церковных движениях (ВИДЕО)

Церковные движения всегда должны пребывать в пути, заявляет Папа Франциск в комментарии к молитвенным прошениям Церкви на май этого года: о церковных группах и движениях. Передает русская служба Vatican News.



В новом видеоролике, опубликованном Всемирной сетью молитвы Святейшего Отца, Епископ Рима заявляет:

«Церковные движения – это дар, сокровище Церкви! Это то, чем являетесь вы. Движения обновляют Церковь своей способностью к диалогу на служении миссии благовестия. Каждый день они открывают в своей харизме новые способы показать очарование и новизну Евангелия».

Церковные движения и группы делают это, изъясняясь на разных языках, созданных их креативностью, всегда понимая друг друга и давая другим понять себя, отмечает Папа. Они трудятся на служении епископам и приходам, чтобы избежать любых соблазнов замкнуться в себе, что весьма опасно.

«Всегда пребывайте в движении, отвечая на импульс Святого Духа, на вызовы и перемены современного мира. Оставайтесь в гармонии Церкви, ибо гармония – это дар Святого Духа. Помолимся, дабы церковные движения и группы ежедневно открывали заново свою миссию, миссию евангелизации, ставя свои харизмы на служение нуждам мира».