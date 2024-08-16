В Лурд на торжество Успения Пресвятой Богородицы прибыло около 30 тысяч паломников

Санктуарий Богоматери Лурдской снова полон жизни. В этом году на праздник Успения Пресвятой Девы Марии во французский Лурд приехало тридцать тысяч паломников, сообщает Vatican News.

Тот факт, что спустя четыре года здесь снова открылись знаменитые чудодейственные бассейны-купальни для омовений больных, является источником радости. Их закрыли в марте 2020 года сначала из-за пандемии, а затем в результате ремонта.

Епископ Лурдский Жан-Марк Мика подчеркнул, что в последние недели наблюдается увеличение потока паломников в это одно из важнейших мест паломничества в мире. «Мы рады, что удалось вновь открыть купальни — возвращается прекрасный ритуал омовения освященной водой, столь характерный для святилища в Лурде», — сказал он.

Открытие бассейнов вызвало радость у паломников, к ним выстраиваются длинные очереди. Каждый год в этих купелях совершают омовения около 350.000 пилигримов.

Празднование Успения Пресвятой Богородицы – одно из важнейших событий года в Лурдском санктуарии. В этом году здесь совершается Национальное паломничество французов, уже 151-е по счёту.

Главным событием недельных торжеств стала Святая Евхаристия в сам праздник 15 августа, а также шествие со свечами, в котором приняли участие тысячи больных в инвалидных колясках.

Святилище стремится как можно лучше разместить паломников. Бассейны с чудодейственной водой работают с 7:30 до 20:00, а более 3000 волонтеров помогают больным и инвалидам окунаться в них с надеждой на выздоровление. Вода в бассейнах поступает из источника, забившего во время явления Девы Марии святой Бернадетте Субиру в 1858 году, когда последняя услышала от Пресвятой Богородицы: «Пойди, пей из источника и умойся там». С тех пор многие люди обрели физическое и духовное здоровье, а семьдесят исцелений были признаны чудесными. В настоящее время вода из источника отводится в расположенный неподалёку от грота бювет, а также служит для наполнения шести женских и одиннадцати мужских купелей, также находящихся недалеко от грота.

В разгар нынешнего сезона паломничества в святилище мобилизовали больше священников, которые дежурят в исповедальнях и исповедуют на многих языках мира.

Лурд, который ежегодно посещают около 6 миллионов паломников, является крупнейшей католической святыней в Европе и третьей в мире — после Гваделупы в Мексике (около 20 миллионов человек в год) и Апаресиды в Бразилии (около 13 миллионов человек в год).