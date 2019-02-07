В Лондоне обсудили этику финансов
В Лондоне 31 января и 1 февраля состоялась международная конференция «Дебаты об этике финансов и технологии», организованная фондом «Centesimus annus pro Pontifice», который занимается продвижением социального учения Католической Церкви.
Конференция прошла в университете Нотр-Дам с тем, чтобы изложить позицию Святейшего Престола об этике в финансовой сфере.
Одновременно фонд организовал образовательные курсы по проблемам целостного развития и солидарности, предназначенные для предпринимателей, общественных деятелей и ученых, с особым вниманием к молодому поколению.
Обучение начнется 9 февраля и завершится 12 мая. Оно предусматривает семь учебных программ: три – в римском институте Пресвятой Девы Марии Младенца и четыре программы дистанционного обучения.
Ольга Сакун
Источник: Vatican News
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