В Лондоне обсудили этику финансов

В Лондоне 31 января и 1 февраля состоялась международная конференция «Дебаты об этике финансов и технологии», организованная фондом «Centesimus annus pro Pontifice», который занимается продвижением социального учения Католической Церкви.

Конференция прошла в университете Нотр-Дам с тем, чтобы изложить позицию Святейшего Престола об этике в финансовой сфере.

Одновременно фонд организовал образовательные курсы по проблемам целостного развития и солидарности, предназначенные для предпринимателей, общественных деятелей и ученых, с особым вниманием к молодому поколению.

Обучение начнется 9 февраля и завершится 12 мая. Оно предусматривает семь учебных программ: три – в римском институте Пресвятой Девы Марии Младенца и четыре программы дистанционного обучения.



Ольга Сакун

Источник: Vatican News