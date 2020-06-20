В Лауретанскую литанию добавлены новые воззвания

Решением Папы Франциска ватиканская Конгрегация богослужений и дисциплины Таинств добавила в Лауретанскую литанию Пресвятой Богородице три новых воззвания. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

20 июня в послании председателям Епископских конференций всего мира префект Конгрегации кардинал Роберт Сара пишет: «В паломничестве к святому небесному Иерусалиму, дабы насладиться неразрывным единством со Христом, своим Супругом и Спасителем, Церковь шествует по путям истории, вверяя себя Той, Которая уверовала слову Господа. Из Евангелия мы знаем, что ученики Иисуса с самого начала научились прославлять ‘благословенную в женах’ и рассчитывать на Её материнское заступничество. Бесчисленным множеством титулов и воззваний христианское благочестие на протяжении веков наделяло Пресвятую Деву Марию, избранную и верную стезю, ведущую к встрече с Христом. Также в настоящее время, отмеченное неопределённостью и смятением, благочестивое к Ней обращение, исполненное любви и доверия, особенно ощущается Народом Божьим. Будучи выразителем этих чувств, Папа Франциск, отвечая на высказанные стремления, пожелал, чтобы в Литанию Пресвятой Деве Марии, называемую Лауретанской, были добавлены воззвания ‘Mater misericordiae’ (‘Матерь милосердия’), ‘Mater spei’ (‘Матерь надежды’) и ‘Solacium migrantium’ (‘Утешение мигрантов’). Первое воззвание будет помещено после ‘Mater Ecclesiae’ (‘Матерь Церкви’), второе после ‘Mater Divinae gratiae’ (‘Матерь благодати Божией’), третье после ‘Refugium peccatorum’ (‘Грешникам прибежище’)».