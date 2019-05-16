В Латвию с визитом прибудет кардинал Питер Тарксон

22-23 мая Латвию с визитом посетит кардинал Римско-Католической Церкви, префект Дикастерии по содействию целостному человеческому развитию архиепископ Питер Кодво Аппиа Тарксон.

Основная цель визита кардинала Тарксона — презентация перевода на латышский язык «Компендиума социального учения Католической Церкви». Социальное учение Католической Церкви – это корпус доктринальных текстов, в которых обсуждаются вопросы социальной справедливости, проблематика бедности и богатства, экономика, социальная организация и роль государства в решении социальных вопросов. Презентация пройдет 22 мая в Латвийском университете. В этот же день кардинал Тарксон посетит Рижский институт теологии и Рижский высший институт религиозных наук (филиал Папского Латеранского университета), где встретится со студентами, доцентами, священнослужителями и капелланами. 23 мая кардинал Тарксон планирует посетить Рижскую католическую гимназию.

Источник: Благовест-инфо