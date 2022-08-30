В Латвии выпущена почтовая марка к 100-летию заключения Конкордата с Ватиканом

Отмечая 100-летие со дня заключения и вступления в силу Конкордата между Латвийской Республикой и Святейшим Престолом, Latvijas Pasts (Почта Латвии) совместно с почтовой компанией Ватикана выпускает марку и конверт, посвященные этому знаменательному событию, передает «Благовест-инфо».

Новая почтовая марка, посвященная 100-летию Конкордата между Латвией и Ватиканом, выпущена тиражом 50 000 экземпляров, ее номинальная стоимость — 2,46 евро. Гашение первого дня запланировано на 1 сентября в Латвийской Национальной библиотеке.

Вместе с маркой был также выпущен и специальный конверт тиражом 800 экземпляров. Автором дизайна является художник Гиртс Грива.

В этом году исполняется сто лет со дня заключения и вступления в силу Конкордата между Латвийской Республикой и Святейшим Престолом, который представляет собой соглашение между Папой Римским и государством о положении Католической Церкви на территории этой страны.

Конкордат был заключен в Ватикане 30 мая 1922 года – его подписали министр иностранных дел Латвии Зигфридс Анна Мейеровицс и государственный секретарь Св. Престола кардинал Пьетро Гаспарри. 19 июля 1922 года Учредительное собрание Латвийской Республики ратифицировало Конкордат, и 3 сентября 1922 года он вступил в силу после обмена ратификационными грамотами в Риме.