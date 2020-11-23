В Латвии несут службу 1229 священников и 49 капелланов

В Латвии несут службу 1229 священников и 49 капелланов

Ноябрь 23, 2020

Согласно данным Министерства юстиции Латвии, в 2019 году на территории республики зарегистрировано 1 229 священнослужителей и 49 капелланов.

В прошлом году больше всего священнослужителей оказалось у «Свидетелей Иеговы» – 346 (годом ранее – 338). За ними следует Латвийская Евангелическо-Лютеранская Церковь – 231 человек. На третьем месте – Римско-Католическая Церковь Латвии – 163 (в 2018 году – 132).

Следом идут баптисты (101 священнослужитель) и Латвийская Православная Церковь (98 священников). У пятидесятников в прошлом году насчитали 56 служителей, у староверов – 45 наставников (годом ранее — 42).

Кроме того, еще 72 священнослужителя у христиан веры евангельской, 34 – у евангельских христиан, 31 – у адвентистов Седьмого дня, 20 – у церкви «Новое поколение», 13 – у методистов.

У латвийских диевтуров (язычников) 11 служителей культа, у иудаистов — 5, в Армии спасения — 1, у вайшнавов — 1.

Что касается капелланов, то в 2019 году больше всего капелланов было представлено среди лютеран – 15 (в 2018 году – 3). На второй позиции Римско-Католическая Церковь Латвии – 13 капелланов (годом ранее — 11). На третьей позиции -баптисты – 12 (в прошлом году столько же). Далее следуют -пятидесятники – 4 капеллана, -староверы — 3 и православные — 2.


Источник: Благовест-инфо

На фото — капеллан с военнослужащими ВС Латвии

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