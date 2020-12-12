В Латвии начали маркировать паломнический маршрут «Путь Святого Иакова»

В Цесисском крае при содействии Camino Latvija начались работы по обозначению паломнического маршрута «Путь Святого Иакова», передает Благовест-инфо.

Полностью маршрут будет маркирован к весне 2021 года, однако отправиться в поход можно уже сейчас. «Путь Святого Иакова» или Camino в Цесисском районе будет пролегать через природные тропы Цирулиши, а также включит в себя город Цесис.

Путь Святого Иакова (Camino de Santiago – исп.) – паломническая дорога к предполагаемой могиле апостола Иакова в Сантьяго-де-Компостела, главная часть которой пролегает в Северной Испании. Это один из самых популярных паломнических маршрутов в мире. Конечным пунктом этой дороги является собор Святого Иакова в испанском городе. Пройти этот путь можно только пешком.

Благодаря своей популярности и разветвлённости этот маршрут оказал большое влияние на распространение культурных достижений в эпоху Средневековья. C 1993 года входит в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Цесисском крае одной из остановок на «Пути Святого Иакова» станет церковь Святого Иоанна. Во время археологических раскопок под одним из церковных окон был обнаружен символ этого пути – ракушка, датированная XIII-XVI веками. Это послужило еще одним доказательством того, что в средние века путь пилигримов проходил и через территорию современной Латвии.

В честь этого открытия в верхней части одного из окон церкви изображена ракушка. Изображения ракушки украшают здания и дорогу вдоль всего маршрута «Пути Святого Иакова».