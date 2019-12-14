В Курии Общества Иисуса Папа Франциск представил богословские труды своего духовника

13 декабря, в день 50-летнего юбилея своего священства, Папа Франциск выступил в Генеральной курии Общества Иисуса с презентацией трудов о. Анхеля Фьорито, аргентинского иезуита и профессора (1916-2005), который был духовным наставником многих студентов, в том числе и самого Хорхе Бергольо. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



В предисловии к пятитомному сборнику, выпущенному редакцией журнала La Civiltà Cattolica, Святейший Отец выражает убеждение, что эти труды принесут большую пользу всей Церкви.



Такую же мысль Папа высказал в своей речи на презентации, представив в хронологическом порядке обширную деятельность своего учителя. О. Мигель Анхель Фьорито, преподаватель философии, отметил Епископ Рима, был человеком, который умел слушать и вести диалог; многих учеников он научил молиться, беседовать с Богом и дружить с Ним, а также отдавать предпочтение лишь тому, что приносит благие плоды. Анхель Фьорито был выдающимся духовником, терпеливым учителем, умеющим при необходимости настоять на своём, «но всегда с уважением, избегая враждебности», решая конфликты «без малейшей тени пристрастия». Он распознавал «времена Бога» в повседневных делах и обучал этому других, щедро раздавая «лекарства от духовной слепоты» и от «болезни уныния», которая преграждает путь Божьим деяниям.



Святейший Отец сравнил о. Фьорито с деревом, «посаженным при потоках вод» (Пс 1): этот великий духовный наставник оставил после себя корни, которые щедро плодоносят в жизни многих людей.