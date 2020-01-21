В Красноярске почтили память новомучеников, пострадавших за веру в годы советской власти

18 января в Красноярске в католическом приходе Преображения Господня почтили память новомучеников – священников и верных мирян, пострадавших за веру в советские годы.

Эта дата была выбрана не случайно. Как отметила организатор мероприятия прихожанка Юлия Богданович, 18 января 1938 года в Красноярской тюрьме был расстрелян последний настоятель храма Преображения Господня в годы, непосредственно предшествующие его закрытию (1936 г.). Идея вечера, как ее сформулировала его организатор, – всем вместе вспомнить имена пострадавших за веру, а также донести до нынешних прихожан исторические данные о преследованиях христиан. Архивные материалы, включая фото и видео, были собраны верующими Красноярска и Ачинска, а также трудящимися в Красноярске монахинями из Конгрегации Сестер Милосердия Святого Карла Борромео. Вечер проходил в формате литературно-поэтического представления. Сопровождаемые музыкальным фоном звучали стихи, высказывания мыслителей и ученых о страданиях «свидетелей веры». Были представлены цифры и факты о гонениях на католиков, православных, евангельских христиан. Были зачитаны отрывки из воспоминаний непосредственных свидетелей гонений на священников и простых верующих, закрытия и разорения храмов.

Так в 1918 году был расстрелян один из настоятелей красноярского храма Преображения Господня отец Евгений Святополк-Мирский. Именно благодаря его стараниям и был, собственно говоря, построен этот храм. Произошло это в 1910 году. Отец Евгений в свою бытность на востоке Сибири посетил практически все католические приходы Красноярского края. После завершения строительства храма в Красноярске его перевели в Могилев, где он и был схвачен большевиками. Вот что пишет очевидец суда над священником: «К моменту ареста отец Евгений служил настоятелем кафедрального костела и деканом Могилевским на протяжении шести лет. За непродолжительный срок службы в Могилеве он снискал всеобщее уважение. Поэтому люди, собравшиеся на судебном заседании, думали о том, как бы вызволить его из-под ареста. Вдруг поднялся невероятный крик, все с проклятиями кинулись на вооруженных красногвардейцев. Во время этих криков раздался выстрел. Красногвардейцы стреляли в публику, люди падали на пол. Солдаты стреляли то ли вверх, то ли по лежавшим. Страшно кричали раненые, с потолка падала отбитая выстрелами штукатурка. И только один отец Святополк-Мирский стоял спокойно у дверей зала и двумя руками благословлял обезумевшую от ужаса толпу. Его увезли обратно в заключение. В ту же ночь 28 февраля ревтрибунал приговорил Святополк-Мирского к смертной казни. Перед расстрелом большевики требовали, чтобы он отрекся от веры, его пытали, но отец Евгений ответил: ‘Тело можете убить, но душу не убьете’».

Последним настоятелем храма в Красноярске был отец Иероним Церпенто. С 1930 года он служил в Ачинске, где и был впервые арестован. После освобождения отец Иероним стал настоятелем в Красноярске, но пробыл в этом качестве недолго. 2 июля 1935 г. его арестовали вместе с группой прихожан по обвинению в шпионаже. Отца-настоятеля обвиняли в том, что он якобы «являлся членом ‘Сибирского центра польской военной организации’ и, будучи связан с польским Генштабом и Ватиканом, в течение ряда лет проводил контрреволюционную повстанческую деятельность среди польских колоний Сибири». 4 января 1938 г. священник Иероним Церпенто был приговорен к высшей мере наказания, а 18 января того же года – расстрелян. Согласно архивных данным НКВД СССР, только в результате «польской операции» в годы советской власти УНКВД Красноярского края было осуждено 2269 верующих. Расстреляны 1859 человек, 410 человек отправлено к отбыванию наказания в исправительно-трудовые лагеря.

По официальной статистике в нашей стране с 1917 по 1980 годы к смерти были приговорены около 200 тысяч верных разных христианских конфессий, еще около 500 тысяч подверглись другим формам репрессий. Подверглись гонениям почти все священники и монахи, принявшие сан до революции и вскоре после нее. Лишь в 1937-38 годах было арестовано 165 100 священников, и 105 тысяч из них были расстреляны. Жертвами репрессий стали более 300 православных епископов. Более 250 из них были казнены или умерли в тюрьмах. Часто погибали миряне, от которых в памяти потомства не оставалось даже имен. Некоторые из них были членами приходских советов или «двадцаток» (по советским законам, чтобы получить в пользование церковное здание, группа верующих должна была состоять из 20 человек): они пытались сохранить церковь действующей. Другие противились конфискации предметов культа, закрытию храмов или пытались помешать кампании по изъятию колоколов.



Вот фрагмент воспоминаний Ольги Казимировны, католички из Ачинска, о закрытии храма в одной из деревень: «Скорее всего, это был конец 20-х годов. Сначала из нашей деревни Подтаежный исчезли священники. Чтобы покрестить детей, стали ездить в католический храм в Ачинск. Дальнейшую судьбу наших служителей церкви не знает никто. Теперь никто не помнит даже их имен. Исчезли иконы, книги, церковная утварь… Власти стали преследовать верующих, ходили по домам, снимали иконы… Деревянное здание нашей католической церкви в Подтаежном распилили на две части. Одну из них перевезли в деревню Бычки, там из нее сделали школу. Вторая половина осталась в Подтаежном, её тоже приспособили под школу, там стал преподавать мой отец».

Гонения на христиан в России обернулись массовым мученичеством, затронувшим по всей стране сотни тысяч верующих. Некоторых из них мы вспоминали на вечере памяти 18 января 2020 года. Подводя итог мероприятию, настоятель римско-католического прихода Преображения Господня в Красноярске отец Дариуш Блек подчеркнул: «Это не спектакль, это нравственный выбор каждого из нас».

Светлана Хорошилова, г. Красноярск

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