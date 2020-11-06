«В конце концов, Христос побеждает». Архиепископ Павел Пецци отслужил первую Мессу после выздоровления

В среду, 4 ноября, ординарий Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци отслужил первую после выздоровления Святую Мессу с народом в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. В этот день Церковь вспоминала святого Карла Борромео, в честь которого названо священническое братство, которому принадлежит архиепископ Павел. Приводим полный текст его проповеди в этот день.

Дорогие братья и сёстры, я очень рад, что снова могу служить с вами и для вас. После относительно долгого времени карантина, болезни, я очень рад, что это происходит именно в этот день, посвященный святому Карлу.

В это время мы переживаем продолжающуюся пандемию, но также трагические события в Нагорном Карабахе, в Беларуси и также теракты, которые снова как будто распространяются во всех уголках мира. Мы, конечно, вспоминаем прежде всего то, что нам ближе, но мы не можем забыть аналогичные теракты, которые происходят в Азии, в Африке, в Афганистане, в Ираке… Всё это как будто умножает насилие, ненависть.

Сегодня мы вспоминаем святого Карла Борромео. Он в своё время переживал что-то похожее. Всегда сложно сравнивать разные времена, но чума, которая буквально завоевывала Милан, его епархию, да и всю Италию и Европу того времени, была непростым делом. И также мы не можем забыть о том, что сам святой Карл стал жертвой двух терактов. Власти стремились «задушить» или, по крайней мере. лишить его голоса так же, как сегодня делают это с Церковью.

Как отвечал пастырь Карл Борромео на эти обстоятельства? Он отвечал, указывая на Христа. Как когда-то Моисей поднял палку со змеем, чтобы все те, кто был заражен, могли выздороветь. Таким же образом святой Карл умножал знаки красоты для того, чтобы народ мог видеть, что в конце концов Христос побеждает. Потому что Он уже победил. И тогда все эти детали, которые могли бы не иметь никакого смысла, как, например, соответствующая подготовка литургии, украшение храма цветами, приготовление священных одежд или даже возможность быть посреди народа (но быть именно в этих торжественных одеждах) – всё это было сделано для того, чтобы дать своему народу надежду.

Сегодня мы нуждаемся в тех же знаках. И они есть среди нас. Нам необходимо только их заметить. Только благодаря изумлению этим знакам, потому что они являются знаками присутствия Христа среди нас, мы можем преодолеть чувство уныния, страха, чувство неуверенности по отношению к будущему.

Дорогие братья и сестры, я хочу поблагодарить всех вас за молитвы и прошу продолжать молиться не только за меня, но и за всю нашу Церковь, за единство нашей Церкви, за то, чтобы Слово Божие в Евангелии стало более деятельным через знаки красоты. И также прошу вас молиться о священниках. Обычно каждый год в этот день, 4 ноября, в праздник св. Карла, я вспоминаю всех наших священников, которые умерли, отдавая свою жизнь в служении, но также хочу молиться и призываю вас молиться за тех священников, которые уже, увы, умерли, потому что оставили своё служение, потому что не хотят служить, потому что они потеряли живые отношения со Христом. Молитесь, чтобы они могли снова их найти, и желательно, чтобы они могли найти эти новые отношения в своём призвании или, если это невозможно, то уже в новой жизни.

Аминь.



Источник: Информационная служба Архиепархии

Фото Ольги Хруль