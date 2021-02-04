В Китае христианина оштрафовали на 25000 долларов за празднование Рождества

В Китае христианина оштрафовали на 160 000 юаней (24 693 доллара США) за организацию празднования Рождества, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на spzh.news и Christian Headlines.

Христианин Ню Гобао, проживающий в деревне Хуанг Чжан Лян в провинции Хэнань, пригласил на праздник более 40 человек, половина из которых – дети. Когда верующие молились и пели гимны, к ним ворвалась полиция. Чиновники обвинили организатора праздника в нарушении как минимум трех законов: проведение несанкционированных религиозных собраний, размещение несовершеннолетних на религиозных собраниях, владение христианскими календарями и неразрешенными религиозными книгами. В результате христианину придется выплатить штраф в размере почти 25 тысяч долларов, что для жителя китайской деревни является просто астрономической суммой.

Издание отмечает, что в этом году преследования христиан в Китае в дни рождественских праздников были «сильнее, чем обычно». Так, в Пекине полиция повесила на христианские церкви таблички с предупреждением, что «из-за пандемии вся религиозная деятельность остановлена», и не пускала туда верующих. В провинции Фуцзянь полиция запретила христианам петь рождественские песни в торговом центре, куда их специально пригласили выступить. В школах Китая детям говорили, что «Рождество нельзя праздновать и не следует обмениваться подарками». Ирония заключается в том, что правительство Китая, которое под предлогом пандемии коронавируса борется с Рождеством в своей стране, получает огромную финансовую прибыль от празднования Рождества во всём мире, поскольку является производителем около 80% всех рождественских украшений.