В Кемерове прошли трёхдневные реколлекции для супружеских пар

С 5 по 7 ноября 2021 года в столице Кузбасса проходили «Супружеские встречи» — трёхдневные реколлекции для супружеских пар. Мероприятие можно назвать экуменическим, так как его участниками были представители католической, православной и протестантской конфессий, сообщает паблик Catholickemerovo.

То были три плодотворных дня для супружеских пар, которые приехали из разных городов нашей страны: Кемерово, Томск, Новокузнецк, Юрга, Прокопьевск и Калининград.

Вот отзыв одной из пар-участников:

«На выходных мы были на свидании друг с другом. Проходило оно в рамках супружеских встреч. Было продолжительным, необычным, местами требовало усилий и внутренней работы. Мы испытывали совершенно разные чувства. Вместе с этим успели погулять и посмотреть на красоту прилегающей территории. Наша супружеская жизнь только начинается, поэтому поучаствовать в таких реколлекциях – это уникальная возможность и большая радость для нас. Со встречи мы уехали с такой приятной «загруженностью»; много разных мыслей, чувств и даже идей. Для нас с мужем это важный шаг не только в развитии отношений, но и в нашей духовной жизни.

В описании к мероприятию было написано: программа реколлекций не раскрывается. Сейчас уже могу сказать, что это весьма обосновано! Я тоже не буду рассказывать о том что было на наших свиданиях. Возможно, кто-то из вас когда-нибудь решиться поучаствовать. Очень хочется, чтобы для вас это было такой же неожиданностью. Принять участие могут супруги независимо от вероисповедания, возраста, стажа супружеской жизни.

Благодарим за полученный ценный опыт, за невероятную атмосферу и создание пространства для диалога между нами.

Большое спасибо всем, кто причастен к организации данной встречи, самим её участникам за открытость и искренность

Отдельное спасибо нашему настоятелю отцу Павлу и сестре Юлианне за приглашение! Благодарим Отца Войцека за духовную поддержку, за возможность каждый день уикенда участвовать в Святой Мессе!

Господи, спасибо Тебе!».