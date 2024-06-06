В Казахстане пройдет традиционное Пешее паломничество до святилища Марии Царицы Мира

6 июля 2024 года в Казахстане состоится традиционное пешее паломничество из села Келлеровка в село Озерное, где на следующий день, 7 июля, паломники примут участие в праздновании торжества Пресвятой Девы Марии — Царицы Мира. Подробности сообщила Католическая информационная служба Центральной Азии.

Маршрут: 6 июля, суббота, в 7:00 выходим из села Келлеровка (Тайыншинского района Северо-Казахстанской области) и идем до святилища Марии Царицы Мира в селе Озерном (расстояние около 30 км).

Как записаться: Если вы хотели бы принять участие в паломничестве, обратитесь к

настоятелю своего прихода для получения дополнительной информации. Вы также можете

связаться с организаторами: +77055115202 (Максим). К этому номеру привязан WhatsApp,

участников можем добавить в чат, где сообщаются все новости, связанные с паломничеством.

Списки с количеством и составом участников просим передать до 30 июня (включительно) по

WhatsApp +77055115202 или по электронной почте kazcatholic@gmail.com. Ссылка на чат >>>

Как подготовиться и что необходимо каждому паломнику:



1. Так как паломничество – особая форма молитвы, изначально следует определиться с духовным намерением. Основное для всех участников: о новых святых призваниях, святости уже призванных и воздаяния за неверность в любых призваниях (семейной жизни, священстве и монашестве). Но можно также добавить свое личное, о чем будет знать только Бог и сам верующий.

2. Каждому паломнику необходимо заранее позаботиться о подходящей обуви и одежде, учитывая в т.ч., что это паломничество, которое будет проходить через степь (хотя и по асфальтированной дороге), а не просто прогулка с друзьями в городе. Основной багаж всех участников будет перевозиться на машине, но следует взять с собой небольшой рюкзак или сумку для вещей, которые могут пригодиться в пути (головной убор, средство для защиты от комаров, дождевик и т.д.). С собой взять обязательно: пластиковую бутылку воды 0,5-1 л (в пути питьевая вода будет доступна, но она будет разливаться в индивидуальные бутылки), перекус для завтрака утром 6 июля (будет доступен кипяток для чая, но о том, чем завтракать, каждый должен позаботиться самостоятельно).

3. Паломники добираются до Келлеровки самостоятельно или группами из приходов. Если кто-то планирует приехать 5 июля, то предварительно следует сообщить о том, что необходим ужин и ночлег с 5 на 6 июля (желательно при себе иметь спальные мешки).

4. Паломничество начнется 6 июля в 7:00 с общей встречи утром в храме Святого Франциска в Келлеровке (слово напутствия, благословение на дорогу, выход из села).

5. Все участники идут одной группой. Во время пути планируется несколько остановок, в т.ч. длительная для отдыха и экспресс-обеда. Так как шествие носит духовный характер, стоит учесть, что во время шествия следует ограничить до минимума пользование гаджетами (смартфоны и т.д.), чтобы сосредоточиться на молитве и размышлениях над конференциями.

6. В пути группу паломников будет сопровождать компетентный человек для оказания экстренной медицинской помощи при необходимости. Если вы знаете о состоянии своего здоровья и допускаете, что может потребоваться что-то специфическое, рекомендуем взять с собой необходимые лекарства и проконсультироваться с врачом перед тем, как отправиться в паломничество.

7. По прибытии в Озерное будет Святая Месса, ужин, ночлег (следует иметь с собой постельное белье или спальные мешки). Детальная программа мероприятий в Озерном будет доступна позднее (предполагается, что до обеда 7 июля будет совершена торжественная Святая Месса, после чего будет обед).

8. Заранее необходимо сообщить о том, кто нуждается в помощи, чтобы добраться до Келлеровки из Озерного. Из с. Келлеровка каждый добирается до мест проживания самостоятельно.

9. Добровольное пожертвование для участников паломничества составляет 3000 тенге с человека (включает в себя оплату питания в пути, питания и ночевки в Озерном, а также, при необходимости, транспортные расходы из с.Озерного в Келлеровку). В случае каких-либо затруднений, участия в паломничестве без ночлега в Озерном и т.д. — просим сообщить об этом настоятелю или организаторам, мы найдем решение.

Порядок передачи денежных средств:

1. В случае организованных групп из прихода участники передают средства настоятелю, который, в свою очередь, передает их организаторам.

2. В случае индивидуальной записи вне приходских групп участник передает средства организаторам до начала паломничества (наличными или на карту Каспи, реквизиты которой предоставим по запросу).

10. Чтобы лучше понять, что из себя представляет это паломничество, предлагаем вам посмотреть материалы, посвященные этому мероприятию:

— фотоальбом о паломничестве и праздновании в 2023 году.

— фильм, фотоальбом, статья о паломничестве и праздновании в 2022 году.



До встречи в пути!