В Католической Церкви прославят новых святых и блаженных, среди которых французский монах Шарль де Фуко и основатель «Рыцарей Колумба» Майкл МакГивни

Папа Римский Франциск благословил публикацию декретов о канонизации и беатификации нескольких подвижников Католической Церкви. Понтифик поручил префекту Конгрегации по канонизации святых кардиналу Джованни Беччу обнародовать 27 мая соответствующие постановления. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на I.Media.

Трое подвижников, ранее причисленных к лику блаженных, вскоре могут быть провозглашены святыми. Так Ватикан официально признал чудо, совершенно по молитвам к блаженному Шарлю де Фуко, который был беатифицирован в 2005 году Бенедиктом XVI.

Шарль Эжен де Фуко де Понбриан родился в 1858 году в аристократической семье в Страсбурге. Окончив престижную военную академию Сен-Сир, Шарль нес военную службу в Африке и вел достаточно беспутный образ жизни. Но затем он глубоко обратился к вере и в 1890 году поступил в монашеский орден траппистов, а в 1901 году стал священником. Последние годы жизни он провел отшельником в пустынях Алжира. Будучи также лингвистом, де Фуко изучал язык и обычаи кочевников-туарегов, составив туарегско-французский словарь. Шарль де Фуко не обращал туарегов в христианство, считая что проповедью должна быть вся его повседневная жизнь в доброте и смирении. «Мое апостольство должно стать служением доброты, чтобы посмотрев на меня, можно было сказать себе: ‘Раз этот человек такой добрый, то и его религия должна быть доброй’… Мне хотелось бы стать таким добрым, чтобы говорили: ‘Если таков слуга, то каков же Господин?’», – писал траппист Шарль де Фуко. 1 декабря 1916 года он был убит бандитами на пороге своего дома.

Также признано чудо по молитвам к блаженному Сезару де Бюсу. Его жизнь прошла во Франции: он родился в 1544 году в Провансе, умер в 1607 году в Авиньоне. Как и Шарль де Фуко, в молодости он служил в армии, и ему пришлось воевать с гугенотами. Впоследствии он тоже обратился к вере, в 1582 году стал священником и основал две монашеские конгрегации: мужскую – Общество священников христианского учения; и женскую – Французских урсулинок. В конце жизни де Бюс ослеп, но продолжил служение духовника. В 1975 году он был беатифицирован Папой Павлом VI.

Папа Франциск также признал второе чудо, совершенное по молитвам к блаженной Марии Доменике Мантовани (1862-1934), известной под монашеским именем Иосифины Непорочной. Эта итальянка основала конгрегацию Малых Сестер Святого Семейства, члены которой посвящали себя служению бедным, сиротам и больным. Она была беатифицирована в 2003 году святым Папой Иоанном Павлом II.

Кроме того, несколько слуг Божиих стали ближайшими кандидатами на беатификацию. Было признано чудо, совершенное по молитвам к француженке Полине Жарико (1799-1862). Дочь купца и светская барышня, она обратилась к религии в 1816 году в родном Лионе и посвятила себя Деве Марии. Вместе с несколькими единомышленницами она начала сбор средств на поддержание церковной миссии. В результате ее трудов в 1822 году была создана Ассоциация распространения веры, которая в 1922 году получила статус субъекта Папского права. Полина Жерико будет провозглашена блаженной.

Еще одно признанное Ватиканом чудо, было совершено по молитвам к американскому священнику Майклу МакГивни (1852-1890), основателю ордена «Рыцари Колумба». Этот Орден был создан в 1882 году с целью объединить молодых мужчин-католиков, пожелавших посвятить себя делам милосердия, а прежде всего – помощи иммигрантам, сиротам и вдовам. В ХХ веке движение распространилось по всем США, а также в Канаде, Мексике и на Филиппинах. На сегодняшний день в ордене «Рыцари Колумба» состоит около двух миллионов человек. Майкл МакГивни также будет провозглашен блаженным.

Конгрегация по канонизации святых также признала мученичество француза Симеона Кардона и пяти его товарищей – монахов-цистерцианцев, убитых в 1799 году из ненависти к вере французскими солдатами. Также было признано мученичество итальянского священника-францисканца Косме Спессотто (1923-1980), который был убит в Сальвадоре боевиками, поддерживавшими местную диктатуру. Священник принимал активное участие в жизни сальвадорских бедняков, а также старался обратить к вере и крестить местных повстанцев. Эти мученики будут беатифицированы.

В тот же день, 27 мая, были опубликован декрет, признающий героические добродетели Мелькиора Мари Жозефа де Марион-Брезийяка (1813-1859). Уроженец юга Франции, он стал членом Общества заграничных миссий и служил в сане епископа на Малабарском побережье в Индии, а затем отправился миссионером в Сьерра-Леоне, где и умер от желтой лихорадки. Марион-Бразийяк является основателем Общества африканских миссий. Теперь, чтобы стала возможна его беатификация, необходимо подтвержденное чудо, совершенное его небесным предстательством.