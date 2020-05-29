В Католической Церкви прославят новых святых и блаженных, среди которых французский монах Шарль де Фуко и основатель «Рыцарей Колумба» Майкл МакГивни

В Католической Церкви прославят новых святых и блаженных, среди которых французский монах Шарль де Фуко и основатель «Рыцарей Колумба» Майкл МакГивни

Май 29, 2020

Папа Римский Франциск благословил публикацию декретов о и нескольких подвижников Католической Церкви. Понтифик поручил префекту Конгрегации по канонизации святых кардиналу Джованни Беччу обнародовать 27 мая соответствующие постановления. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на I.Media.

Трое подвижников, ранее причисленных к лику блаженных, вскоре могут быть провозглашены святыми. Так Ватикан официально признал чудо, совершенно по молитвам к блаженному Шарлю де Фуко, который был беатифицирован в 2005 году Бенедиктом XVI.

Шарль Эжен де Фуко де Понбриан родился в 1858 году в аристократической семье в Страсбурге. Окончив престижную военную академию Сен-Сир, Шарль нес военную службу в Африке и вел достаточно беспутный образ жизни. Но затем он глубоко обратился к вере и в 1890 году поступил в монашеский орден траппистов, а в 1901 году стал священником. Последние годы жизни он провел отшельником в пустынях Алжира. Будучи также лингвистом, де Фуко изучал язык и обычаи кочевников-туарегов, составив туарегско-французский словарь. не обращал туарегов в христианство, считая что проповедью должна быть вся его повседневная жизнь в доброте и смирении. «Мое апостольство должно стать служением доброты, чтобы посмотрев на меня, можно было сказать себе: ‘Раз этот человек такой добрый, то и его религия должна быть доброй’… Мне хотелось бы стать таким добрым, чтобы говорили: ‘Если таков слуга, то каков же Господин?’», – писал траппист . 1 декабря 1916 года он был убит бандитами на пороге своего дома.

Также признано чудо по молитвам к блаженному Сезару де Бюсу. Его жизнь прошла во Франции: он родился в 1544 году в Провансе, умер в 1607 году в Авиньоне. Как и Шарль де Фуко, в молодости он служил в армии, и ему пришлось воевать с гугенотами. Впоследствии он тоже обратился к вере, в 1582 году стал священником и основал две монашеские конгрегации: мужскую – Общество священников христианского учения; и женскую – Французских урсулинок. В конце жизни де Бюс ослеп, но продолжил служение духовника. В 1975 году он был беатифицирован Папой Павлом VI.

Папа Франциск также признал второе чудо, совершенное по молитвам к блаженной Марии Доменике Мантовани (1862-1934), известной под монашеским именем Иосифины Непорочной. Эта итальянка основала конгрегацию Малых Сестер Святого Семейства, члены которой посвящали себя служению бедным, сиротам и больным. Она была беатифицирована в 2003 году святым Папой Иоанном Павлом II.

Кроме того, несколько слуг Божиих стали ближайшими кандидатами на беатификацию. Было признано чудо, совершенное по молитвам к француженке Полине Жарико (1799-1862). Дочь купца и светская барышня, она обратилась к религии в 1816 году в родном Лионе и посвятила себя Деве Марии. Вместе с несколькими единомышленницами она начала сбор средств на поддержание церковной миссии. В результате ее трудов в 1822 году была создана Ассоциация распространения веры, которая в 1922 году получила статус субъекта Папского права. Полина Жерико будет провозглашена блаженной.

Еще одно признанное Ватиканом чудо, было совершено по молитвам к американскому священнику Майклу МакГивни (1852-1890), основателю ордена «Рыцари Колумба». Этот Орден был создан в 1882 году с целью объединить молодых мужчин-католиков, пожелавших посвятить себя делам милосердия, а прежде всего – помощи иммигрантам, сиротам и вдовам. В ХХ веке движение распространилось по всем США, а также в Канаде, Мексике и на Филиппинах. На сегодняшний день в ордене «Рыцари Колумба» состоит около двух миллионов человек. Майкл МакГивни также будет провозглашен блаженным.

также признала мученичество француза Симеона Кардона и пяти его товарищей – монахов-цистерцианцев, убитых в 1799 году из ненависти к вере французскими солдатами. Также было признано мученичество итальянского священника-францисканца Косме Спессотто (1923-1980), который был убит в Сальвадоре боевиками, поддерживавшими местную диктатуру. Священник принимал активное участие в жизни сальвадорских бедняков, а также старался обратить к вере и крестить местных повстанцев. Эти мученики будут беатифицированы.

В тот же день, 27 мая, были опубликован декрет, признающий героические добродетели Мелькиора Мари Жозефа де Марион-Брезийяка (1813-1859). Уроженец юга Франции, он стал членом Общества заграничных миссий и служил в сане епископа на Малабарском побережье в Индии, а затем отправился миссионером в Сьерра-Леоне, где и умер от желтой лихорадки. Марион-Бразийяк является основателем Общества африканских миссий. Теперь, чтобы стала возможна его беатификация, необходимо подтвержденное чудо, совершенное его небесным предстательством.

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна